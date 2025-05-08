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Регион
8 мая, 16:08

РФ и Китай обеспокоены дестабилизирующим характером программы ПРО США «Золотой купол»

РФ и КНР считают, что программа «Золотой купол» является дестабилизирующей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия и Китай выразили озабоченность по поводу американской программы ПРО «Золотой купол». Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Глубоко дестабилизирующий характер носит также недавно объявленная масштабная программа «Золотой (железный) купол для Америки», которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет «равных и сопоставимых по силе противников», — указано в документе.

Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении высказались по украинскому конфликту
Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении высказались по украинскому конфликту

Напомним, что сегодня состоялась встреча лидеров РФ И КНР. В рамках переговоров, которые прошли в несколько этапов и продлились 7,5 часов, Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ряд важных тем, а также заключили соглашения о стратегическом партнёрстве.

Ольга Сливченко
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