РФ и Китай обеспокоены дестабилизирующим характером программы ПРО США «Золотой купол»

Россия и Китай выразили озабоченность по поводу американской программы ПРО «Золотой купол». Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном после встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Глубоко дестабилизирующий характер носит также недавно объявленная масштабная программа «Золотой (железный) купол для Америки», которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет «равных и сопоставимых по силе противников», — указано в документе.