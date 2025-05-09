Россиянам рассказали, как сохранить память о Великой Отечественной войне для поколений

Для сохранения исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне для будущих поколений в первую очередь необходима государственная политика, уверен военный историк Юрий Кнутов. Также в этом процессе, по словам эксперта, важна роль семьи.

А ещё он указал на значимость акции «Бессмертный полк», благодаря которой молодое поколение продолжает интересоваться судьбой своих предков. Трудно переоценить и важности школьных программ, включая единый учебник истории, в котором чётко прописана роль Красной армии в освобождении мира от нацизма.

По словам собеседника RT, Министерство культуры должно не только финансировать фильмы, спектакли и музыкальные программы, но и создавать такие проекты, которые будут «брать за душу». Ещё одним важным направлением является развитие компьютерных игр.