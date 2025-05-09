Россиянам рассказали, как сохранить память о Великой Отечественной войне для поколений
Историк Кнутов: Для сохранения памяти о победе в ВОВ нужно участие государства
Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru
Для сохранения исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне для будущих поколений в первую очередь необходима государственная политика, уверен военный историк Юрий Кнутов. Также в этом процессе, по словам эксперта, важна роль семьи.
А ещё он указал на значимость акции «Бессмертный полк», благодаря которой молодое поколение продолжает интересоваться судьбой своих предков. Трудно переоценить и важности школьных программ, включая единый учебник истории, в котором чётко прописана роль Красной армии в освобождении мира от нацизма.
По словам собеседника RT, Министерство культуры должно не только финансировать фильмы, спектакли и музыкальные программы, но и создавать такие проекты, которые будут «брать за душу». Ещё одним важным направлением является развитие компьютерных игр.
«Грамотно составленные игры, в которых есть элементы серьёзной истории, включая познавательную и информативную часть, которая должна отсылать к каким-то событиям Великой Отечественной войны», — отметил историк.
Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы. В масштабном мероприятии приняли участие военные в форме времён Великой Отечественной, а также расчёты дружественных государств. Единым строем прошли и 20 Героев РФ – участников СВО. Президент России Владимир Путин с трибуны отметил, что советские войска определили исход всей Второй мировой войны. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия будет противостоять распространению идей нацизма.