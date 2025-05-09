Путин заявил, что Россия будет противостоять распространению идей нацизма

Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул, что Россия всегда будет непоколебимым барьером на пути нацизма, русофобии и антисемитизма.

Президент отметил, что наша страна будет противостоять тем, кто сеет зло и разрушение, распространяя эти опасные и разрушительные идеи. Он выразил уверенность в том, что правда и справедливость на стороне России.

«Мы помним уроки Второй мировой войны, никогда не согласимся с искажениями её событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии», — указал глава государства.

Путин заявил, что Россия продолжит играть роль барьера, сдерживающего распространение нацизма, русофобии и антисемитизма. Он подчеркнул, что страна намерена противостоять бесчинствам, совершаемым сторонниками этих деструктивных и агрессивных идеологий.

Глава России подчеркнул, что День Победы — это важнейший праздник для нашего государства и для каждой семьи. Наши предки оставили нам в наследство необходимость защищать свою страну, быть едиными и решительно отстаивать свои национальные интересы, а также нашу историю, культуру и традиционные ценности.