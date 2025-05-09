Путин обнял северокорейского военного, участвовавшего в освобождении Курской области
Путин поприветствовал военных из КНДР на Параде Победы в Москве
Президент России Владимир Путин на Параде Победы в Москве тепло поприветствовал группу северокорейских военных, принимавших участие в освобождении Курской области. Российский лидер даже обнял одного из них.
Путин и военные из КНДР. Видео © Life.ru
Напомним, ранее КНДР официально сообщила об участии своих военнослужащих в операции по освобождению Курской области. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность северокорейским солдатам за проявленное мужество, отметив, что они вместе с военными ВС РФ вытесняли войска ВСУ с российских территорий. В ходе боевых действий в этом регионе погибло около 600 бойцов из КНДР.
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