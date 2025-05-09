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Регион
9 мая, 08:35

Путин обнял северокорейского военного, участвовавшего в освобождении Курской области

Путин поприветствовал военных из КНДР на Параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин на Параде Победы в Москве тепло поприветствовал группу северокорейских военных, принимавших участие в освобождении Курской области. Российский лидер даже обнял одного из них.

Путин и военные из КНДР. Видео © Life.ru

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Напомним, ранее КНДР официально сообщила об участии своих военнослужащих в операции по освобождению Курской области. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность северокорейским солдатам за проявленное мужество, отметив, что они вместе с военными ВС РФ вытесняли войска ВСУ с российских территорий. В ходе боевых действий в этом регионе погибло около 600 бойцов из КНДР.

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Life.ru

Владимир Озеров
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