«Истинные братья по оружию»: Ким Чен Ын поздравил россиян с Днём Победы
Ким Чен Ын поздравил россиян с Днём Победы, отметив хорошие отношения РФ и КНДР
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Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Посольство России в Пхеньяне в честь 80-летия Великой Победы вместе со своей дочерью, а также высокопоставленными партийными и государственными чиновниками. Глава Северной Кореи поздравил РФ с победой над нацизмом.
«Победа советского народа над фашизмом оказала беспрецедентное и определяющее влияние на судьбу и будущее всего человечества. <...> Пхеньян и Москва всегда будут вместе», — заявил Ким Чен Ын.
Северокорейский лидер также подчеркнул, что отношения КНДР и России уже вышли на уровень «истинных братьев по оружию».
Напомним, ранее КНДР официально признала участие своих военнослужащих в операции по освобождению Курской области. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность северокорейским солдатам за проявленное мужество, отметив, что они вместе с военными ВС РФ вытесняли войска ВСУ с российских территорий. В ходе боевых действий в этом регионе погибло около 600 бойцов из КНДР.