«Истинные братья по оружию»: Ким Чен Ын поздравил россиян с Днём Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Посольство России в Пхеньяне в честь 80-летия Великой Победы вместе со своей дочерью, а также высокопоставленными партийными и государственными чиновниками. Глава Северной Кореи поздравил РФ с победой над нацизмом.

«Победа советского народа над фашизмом оказала беспрецедентное и определяющее влияние на судьбу и будущее всего человечества. <...> Пхеньян и Москва всегда будут вместе», — заявил Ким Чен Ын.