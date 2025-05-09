Военные КНДР присутствуют на трибунах Парада Победы на Красной площади
Офицеры ВС КНДР на трибунах на Красной площади. Обложка © Life.ru
Северокорейские военные присутствуют на трибунах парада в честь 80-й годовщины Великой Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Офицеры ВС КНДР на трибунах Красной площади. Видео © Life.ru
Напомним, ранее КНДР официально признала участие своих военнослужащих в операции по освобождению Курской области. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность северокорейским солдатам за проявленное мужество, отметив, что они вместе с военными ВС РФ вытесняли войска ВСУ с российских территорий. В ходе боевых действий в этом регионе погибло примерно 600 бойцов из КНДР.