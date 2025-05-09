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9 мая, 06:10

Военные КНДР присутствуют на трибунах Парада Победы на Красной площади

Офицеры ВС КНДР на трибунах на Красной площади. Обложка © Life.ru

Офицеры ВС КНДР на трибунах на Красной площади. Обложка © Life.ru

Северокорейские военные присутствуют на трибунах парада в честь 80-й годовщины Великой Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Офицеры ВС КНДР на трибунах Красной площади. Видео © Life.ru

Напомним, ранее КНДР официально признала участие своих военнослужащих в операции по освобождению Курской области. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность северокорейским солдатам за проявленное мужество, отметив, что они вместе с военными ВС РФ вытесняли войска ВСУ с российских территорий. В ходе боевых действий в этом регионе погибло примерно 600 бойцов из КНДР.

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Юрий Лысенко
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