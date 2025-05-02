«Сбивали дроны из АК»: Военкор развеял мифы о «худощавых и низких» бойцах КНДР
Военкор Кукушкин: Действия бойцов из КНДР произвели сильное впечатление на ВСУ
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Военные действия в Курской области разрушили устоявшиеся представления о гражданах КНДР. Украинские военные оказались удивлены их решительностью. Как отметил военный корреспондент Павел Кукушкин, изначально солдаты из Северной Кореи находились на закрытых базах в приграничных районах, после чего постепенно были включены в боевые подразделения. В полномасштабных операциях они начали участвовать уже с приходом зимы.
Кукушкин подчеркнул, что действия северокорейских союзников произвели сильное впечатление на ВСУ. Кроме того, эти события опровергли распространённые мифы о внешности и способностях жителей КНДР, которых многие представляли исключительно низкими и худощавыми.
«К нам на помощь пришли очень крепкие парни. Они достаточно высокого роста, физически развитые, что очень важно в боевых условиях, особенно в зимнее время. Ведь сколько всего на себе несут бойцы. Северокорейцы успешно справлялись с любой физической нагрузкой. Ещё они очень меткие стрелки. При мне сбивали вражеские БПЛА из АК, а это достаточно большая редкость, потому что попасть из автомата тяжело. Поэтому переоценить вклад военных КНДР невозможно, они очень сильно помогли», — рассказал военкор в беседе с изданием «Царьград».
Напомним, что Северная Корея официально признала участие своих военнослужащих в операции по освобождению территории Курской области. Президент России Владимир Путин выразил им благодарность за проявленное мужество и отметил, что северокорейские солдаты совместно с российскими военными вытесняли ВСУ с российских земель. Согласно поступающим данным, в ходе боевых действий в регионе погибло около 600 бойцов из КНДР.