Солдаты из Северной Кореи — очень упорные и настроенные на успех военнослужащие. В этом они схожи с российскими бойцами, сообщил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По мнению парламентария, военнослужащие КНДР выделяются своей выдержкой, храбростью и упорством, что, по его словам, делает их похожими на российских бойцов. Он добавил, что участие в боевых действиях укрепило их воинский дух и принесло им ценный практический опыт.