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Регион
1 мая, 09:05

В Госдуме рассказали, что общего у российских и северокорейских солдат

Депутат Колесник: Бойцы из КНДР такие же храбрые и упорные, как солдаты ВС РФ

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Bumble Dee

Солдаты из Северной Кореи — очень упорные и настроенные на успех военнослужащие. В этом они схожи с российскими бойцами, сообщил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По мнению парламентария, военнослужащие КНДР выделяются своей выдержкой, храбростью и упорством, что, по его словам, делает их похожими на российских бойцов. Он добавил, что участие в боевых действиях укрепило их воинский дух и принесло им ценный практический опыт.

«Корейские бойцы сразу показали себя. Наши бойцы их подтянули до своего уровня. Они не трусливые, смелые ребята, смелые воины. Они тоже приобретают боевой опыт, и они привезут его в Северную Корею», — заключил парламентарий.

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Напомним, что КНДР официально подтвердила, что её солдаты участвовали в операции по освобождению Курской области. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил их за храбрость, заявив, что они плечом к плечу с ВС РФ выгоняли ВСУ с российских земель. Известно, что в ходе боевых действий в регионе погибли около 600 северокорейских бойцов.

Владимир Озеров
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