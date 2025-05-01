В Госдуме рассказали, что общего у российских и северокорейских солдат
Депутат Колесник: Бойцы из КНДР такие же храбрые и упорные, как солдаты ВС РФ
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Солдаты из Северной Кореи — очень упорные и настроенные на успех военнослужащие. В этом они схожи с российскими бойцами, сообщил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По мнению парламентария, военнослужащие КНДР выделяются своей выдержкой, храбростью и упорством, что, по его словам, делает их похожими на российских бойцов. Он добавил, что участие в боевых действиях укрепило их воинский дух и принесло им ценный практический опыт.
«Корейские бойцы сразу показали себя. Наши бойцы их подтянули до своего уровня. Они не трусливые, смелые ребята, смелые воины. Они тоже приобретают боевой опыт, и они привезут его в Северную Корею», — заключил парламентарий.
Напомним, что КНДР официально подтвердила, что её солдаты участвовали в операции по освобождению Курской области. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил их за храбрость, заявив, что они плечом к плечу с ВС РФ выгоняли ВСУ с российских земель. Известно, что в ходе боевых действий в регионе погибли около 600 северокорейских бойцов.