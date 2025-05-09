Онищенко рассказал о подвиге медиков в годы Великой Отечественной
Академик Онищенко: ВОВ выиграли раненые, спасённые медсёстрами
Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru
Медицинские работники сыграли ключевую роль в победе над нацизмом, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он напомнил, что с 1941 по 1945 год через госпитали прошли 22 миллиона солдат и офицеров. Благодаря подвигу медиков 72% раненых вернулись в строй.
Не случайно утверждают, что войну выиграли раненые, подчеркнул собеседник kp.ru. По его словам, до 80% участников штурма Берлина за годы войны перенесли не одно, а несколько ранений. После пехотинцев, шедших в атаку, медики стали второй по численности группой погибших.
Эксперт подчеркнул, что 18 тысяч врачей и медсестёр стали полными кавалерами Ордена Славы, 285 получили Орден Ленина, а 47 были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них было 17 молодых девушек 17-18 лет, которые выносили раненых красноармейцев с поля боя.
«Я так подробно перечисляю для того, чтобы эти цифры помнили все, и, прежде всего, мои коллеги. Кстати, одной из наград и оценок роли медиков было создание во время войны, в 1944 году, Академии медицинских наук», — отметил Онищенко.
Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы. В масштабном мероприятии приняли участие военные в форме времён Великой Отечественной, а также расчёты дружественных государств. Единым строем прошли и 20 Героев РФ – участников СВО. Президент России Владимир Путин с трибуны объявил минуту молчания. Глава государства отметил, что советские войска определили исход всей Второй мировой войны. Life.ru опубликовал полное видео речи Путина на Параде Победы.