Онищенко рассказал о подвиге медиков в годы Великой Отечественной

Медицинские работники сыграли ключевую роль в победе над нацизмом, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он напомнил, что с 1941 по 1945 год через госпитали прошли 22 миллиона солдат и офицеров. Благодаря подвигу медиков 72% раненых вернулись в строй.

Не случайно утверждают, что войну выиграли раненые, подчеркнул собеседник kp.ru. По его словам, до 80% участников штурма Берлина за годы войны перенесли не одно, а несколько ранений. После пехотинцев, шедших в атаку, медики стали второй по численности группой погибших.

Эксперт подчеркнул, что 18 тысяч врачей и медсестёр стали полными кавалерами Ордена Славы, 285 получили Орден Ленина, а 47 были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них было 17 молодых девушек 17-18 лет, которые выносили раненых красноармейцев с поля боя.