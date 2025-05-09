Командир женского парадного батальона рассказала Life.ru об особой традиции своего подразделения

Подполковник Мария Митяшина, командир женского парадного батальона, рассказала об особой традиции своего подразделения — улыбаться при прохождении по Красной площади. Как отметила офицер в беседе с корреспондентом Life.ru, большинство участниц батальона продолжают семейные офицерские династии, что делает их службу особенно ответственной.

Комбат женского парадного батальона Мария Митяшина о традиции подразделения. Видео © Life.ru

«Ходим не первый год. Я — командир парадного батальона. Тренировки у нас каждодневные были, в любых погодных условиях. Все справились на отлично. Президент [России Владимир Путин] поздравил с Днём Победы и поблагодарил за прохождение», — поделилась наша собеседница.