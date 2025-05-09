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9 мая, 11:00

Командир женского парадного батальона рассказала Life.ru об особой традиции своего подразделения

Комбат Митяшина: У женского батальона есть традиция улыбаться на Параде Победы

Парадный женский батальон марширует по Красной площади 9 Мая. Обложка © Life.ru

Парадный женский батальон марширует по Красной площади 9 Мая. Обложка © Life.ru

Подполковник Мария Митяшина, командир женского парадного батальона, рассказала об особой традиции своего подразделения — улыбаться при прохождении по Красной площади. Как отметила офицер в беседе с корреспондентом Life.ru, большинство участниц батальона продолжают семейные офицерские династии, что делает их службу особенно ответственной.

Комбат женского парадного батальона Мария Митяшина о традиции подразделения. Видео © Life.ru

«Ходим не первый год. Я — командир парадного батальона. Тренировки у нас каждодневные были, в любых погодных условиях. Все справились на отлично. Президент [России Владимир Путин] поздравил с Днём Победы и поблагодарил за прохождение», — поделилась наша собеседница.

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К слову, смотреть на российских красавиц иностранцам не возбраняется: ранее Life.ru сообщал, что власти Ивангорода предусмотрительно позаботились об эстонцах, которые живут в Нарве, отделённой от территории РФ одноимённой рекой. Специально для них был подготовлен экран, транслировавший Парад Победы на Красной площади. Местные жители действительно стали собираться на Нарвском променаде, чтобы посмотреть на торжество.

Юрий Лысенко
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