Командир женского парадного батальона рассказала Life.ru об особой традиции своего подразделения
Комбат Митяшина: У женского батальона есть традиция улыбаться на Параде Победы
Парадный женский батальон марширует по Красной площади 9 Мая. Обложка © Life.ru
Подполковник Мария Митяшина, командир женского парадного батальона, рассказала об особой традиции своего подразделения — улыбаться при прохождении по Красной площади. Как отметила офицер в беседе с корреспондентом Life.ru, большинство участниц батальона продолжают семейные офицерские династии, что делает их службу особенно ответственной.
Комбат женского парадного батальона Мария Митяшина о традиции подразделения. Видео © Life.ru
«Ходим не первый год. Я — командир парадного батальона. Тренировки у нас каждодневные были, в любых погодных условиях. Все справились на отлично. Президент [России Владимир Путин] поздравил с Днём Победы и поблагодарил за прохождение», — поделилась наша собеседница.
К слову, смотреть на российских красавиц иностранцам не возбраняется: ранее Life.ru сообщал, что власти Ивангорода предусмотрительно позаботились об эстонцах, которые живут в Нарве, отделённой от территории РФ одноимённой рекой. Специально для них был подготовлен экран, транслировавший Парад Победы на Красной площади. Местные жители действительно стали собираться на Нарвском променаде, чтобы посмотреть на торжество.