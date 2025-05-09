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9 мая, 10:28

Эстонцам через реку показали трансляцию Парада Победы из Москвы

Mash: Жителям Нарвы показали парад на Красной площади через реку

Жители эстонской Нарвы получили возможность посмотреть Парад Победы, транслируемый с российской стороны границы. Для них там развернули огромный экран. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Парад Победы через реку. Видео © Telegran / Mash на Мойке

Местные жители собрались на Нарвском променаде, расположенном у самого моста Дружбы, соединяющего Нарву и Ивангород. Трансляция торжественного мероприятия шла прямо с берега российского города.

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А вот в Молдавии приняли меры против парада. Там полиция останавливает автобусы людьми, которые едут в Кишинёв на марш, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, на главной площади молдавской столицы запретили проводить праздничные мероприятия.

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Telegram / Mash на Мойке

Владимир Озеров
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