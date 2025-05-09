Эстонцам через реку показали трансляцию Парада Победы из Москвы
Mash: Жителям Нарвы показали парад на Красной площади через реку
Жители эстонской Нарвы получили возможность посмотреть Парад Победы, транслируемый с российской стороны границы. Для них там развернули огромный экран. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
Парад Победы через реку. Видео © Telegran / Mash на Мойке
Местные жители собрались на Нарвском променаде, расположенном у самого моста Дружбы, соединяющего Нарву и Ивангород. Трансляция торжественного мероприятия шла прямо с берега российского города.
А вот в Молдавии приняли меры против парада. Там полиция останавливает автобусы людьми, которые едут в Кишинёв на марш, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, на главной площади молдавской столицы запретили проводить праздничные мероприятия.
Telegram / Mash на Мойке