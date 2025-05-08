Фицо заявил, что Эстония сознательно хотела сорвать его визит в Москву

Эстония сознательно запретила самолёту премьер-министра Словакии Роберта Фицо использовать своё воздушное пространство, дабы сорвать его визит в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Об этом в соцсетях заявил сам политик.

«Речь идёт о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву», — подчеркнул Фицо.