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Регион
8 мая, 01:35

Фицо заявил, что Эстония сознательно хотела сорвать его визит в Москву

Роберт Фицо. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Úrad vlády Slovenskej republiky

Роберт Фицо. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Úrad vlády Slovenskej republiky

Эстония сознательно запретила самолёту премьер-министра Словакии Роберта Фицо использовать своё воздушное пространство, дабы сорвать его визит в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы. Об этом в соцсетях заявил сам политик.

«Речь идёт о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву», — подчеркнул Фицо.

Премьер добавил, что из-за этого он не успеет вовремя на мероприятия, запланированные на вечер 8 мая. В настоящий момент ведётся поиск альтернативных маршрутов.

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Напомним, 7 мая Латвия, Литва и Эстония не разрешили правительственному самолёту из Словакии пролететь над своей территорией по пути в Россию. До этого Роберт Фицо сообщал, что ему угрожают из-за запланированной поездки в Москву на День Победы.

Тимур Хингеев
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