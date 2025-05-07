Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закрытие воздушного пространства над Европой для зарубежных лидеров накануне Дня Победы — это позор. Интервью с дипломатом опубликовал тележурналист «России 1» Павел Зарубин.

Сергей Лавров. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Я всё-таки соблюдаю правила телевидения, цензуры, поэтому я не буду высказывать, что я об этом думаю. Но, конечно, это позор. Это позор», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что в Евросоюзе ждут тех, кто проповедует нацистские ценности, в том числе Владимира Зеленского и его команду. А вот тех, кто отстаивает историческую память вместе с Россией, ЕС хочет лишить всяческих прав.