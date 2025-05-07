Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 18:00

«Это позор»: Лавров прокомментировал закрытие воздушного пространства над Европой

Лавров назвал позором закрытие воздушного пространства накануне Дня Победы

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закрытие воздушного пространства над Европой для зарубежных лидеров накануне Дня Победы — это позор. Интервью с дипломатом опубликовал тележурналист «России 1» Павел Зарубин.

Сергей Лавров. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Я всё-таки соблюдаю правила телевидения, цензуры, поэтому я не буду высказывать, что я об этом думаю. Но, конечно, это позор. Это позор», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что в Евросоюзе ждут тех, кто проповедует нацистские ценности, в том числе Владимира Зеленского и его команду. А вот тех, кто отстаивает историческую память вместе с Россией, ЕС хочет лишить всяческих прав.

Литва и Латвия запретили Вучичу перелёт в Москву на празднование Дня Победы
Литва и Латвия запретили Вучичу перелёт в Москву на празднование Дня Победы

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом ограничения на пролёт для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в сторону России. По его словам, это является проявлением абсурдной русофобской политики. Антироссийская позиция распространяется даже на европейских коллег.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • День Победы
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar