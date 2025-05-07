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Регион
7 мая, 10:05

Песков назвал абсурдом ограничения на пролёт Вучича и Фицо в сторону России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Закрытие воздушного пространства Польшей и странами Прибалтики для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо, направлявшихся в Россию на Парад Победы, является проявлением абсурдной русофобской политики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти государства распространяют свою антироссийскую позицию даже на европейских коллег, вмешиваясь в их дела.

«Эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам», — заявил Песков.

Накануне сообщалось, что Литва и Латвия не предоставили Сербии воздушное пространство для рейса Вучича в Москву. По данным сербских СМИ, это сделано из-за «политической чувствительности цели полёта». Президент Сербии, напомним, должен прибыть в российскую столицу на празднование 80-летия Победы.

Вопреки запрету Литвы и Латвии: Вучич таки смог вылететь на Парад Победы в Москву
Вопреки запрету Литвы и Латвии: Вучич таки смог вылететь на Парад Победы в Москву
Оксана Попова
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