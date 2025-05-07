Песков назвал абсурдом ограничения на пролёт Вучича и Фицо в сторону России

Закрытие воздушного пространства Польшей и странами Прибалтики для президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо, направлявшихся в Россию на Парад Победы, является проявлением абсурдной русофобской политики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти государства распространяют свою антироссийскую позицию даже на европейских коллег, вмешиваясь в их дела.

«Эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам», — заявил Песков.