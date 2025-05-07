Три страны запретили пролёт самолёта Фицо в Москву на Парад Победы

Три прибалтийские страны – Латвия, Литва и Эстония – не разрешили правительственному самолёту из Словакии пролететь над своей территорией по пути в Россию. Об этом сообщило словацкое издание Pravda.

Латвия закрыла своё воздушное пространство для пролета, что было подтверждено Министерством иностранных дел страны. Информацию передало посольство Латвии в Вене. По данным издания, ссылающегося на дипломатические источники, аналогичные меры предприняли Литва и Эстония.