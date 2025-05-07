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7 мая, 18:02

Три страны запретили пролёт самолёта Фицо в Москву на Парад Победы

Pravda: Три страны запретили пролёт самолёта правительства Словакии в Москву

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Три прибалтийские страны – Латвия, Литва и Эстония – не разрешили правительственному самолёту из Словакии пролететь над своей территорией по пути в Россию. Об этом сообщило словацкое издание Pravda.

Латвия закрыла своё воздушное пространство для пролета, что было подтверждено Министерством иностранных дел страны. Информацию передало посольство Латвии в Вене. По данным издания, ссылающегося на дипломатические источники, аналогичные меры предприняли Литва и Эстония.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо рассказал об угрозах из-за решения посетить Парад Победы в Москве. По его мнению, посещение российской столицы продемонстрирует его неприятие растущей изоляции между Европой и РФ, которую он сравнил с «железным занавесом».

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Наталья Демьянова
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