Три страны запретили пролёт самолёта Фицо в Москву на Парад Победы
Pravda: Три страны запретили пролёт самолёта правительства Словакии в Москву
Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Три прибалтийские страны – Латвия, Литва и Эстония – не разрешили правительственному самолёту из Словакии пролететь над своей территорией по пути в Россию. Об этом сообщило словацкое издание Pravda.
Латвия закрыла своё воздушное пространство для пролета, что было подтверждено Министерством иностранных дел страны. Информацию передало посольство Латвии в Вене. По данным издания, ссылающегося на дипломатические источники, аналогичные меры предприняли Литва и Эстония.
До этого премьер Словакии Роберт Фицо рассказал об угрозах из-за решения посетить Парад Победы в Москве. По его мнению, посещение российской столицы продемонстрирует его неприятие растущей изоляции между Европой и РФ, которую он сравнил с «железным занавесом».