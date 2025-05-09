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9 мая, 07:25

В Молдавии полиция останавливает автобусы, едущие на марш Победы в Кишинёв

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Ducu Rodionoff

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Ducu Rodionoff

Партия социалистов Молдовы, представляющая оппозицию, заявила о препятствиях со стороны полиции для граждан, направляющихся в Кишинёв на марш, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщила пресс-служба политсилы в соцсетях, правоохранители останавливают автобусы с людьми в ряде районов страны.

По данным социалистов, такие инциденты зафиксированы в Оргеевском, Теленештском, Ниспоренском, Криулянском и Шолданештском районах. Партия расценила действия полиции как злоупотребления, направленные на недопущение граждан на памятное мероприятие в столице 9 Мая.

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Ранее Life.ru рассказывал, что молдавские власти запретили гражданам страны устраивать какие-либо праздничные мероприятия ко Дню Победы на главной площади Кишинёва. Всем желающим посоветовали пойти поискать какие-то другие места для этого.

Владимир Озеров
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