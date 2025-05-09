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9 мая, 06:48

Депутат Рады поздравил украинцев с Днём Победы, несмотря на указ Зеленского

Нардеп Бужанский поздравил украинцев с Днём Победы, невзирая на указ Зеленского

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / PhotoJuli86

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / PhotoJuli86

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский у себя в соцсетях поздравил украинцев с Днём Победы. Парламентарий сделал это, несмотря на то, что Владимир Зеленский официально заменил священный праздник в стране на День Европы.

«Братцы, с Днём Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал нардеп.

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Видимо, День Европы на Украине так и не прижился, ведь в украинском сегменте Google сегодня, 9 мая, лидирует запрос «День Победы». Украинцы ищут там открытки, поздравления и трансляции мероприятий на Красной площади в Москве.

Владимир Озеров
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