Депутат Рады поздравил украинцев с Днём Победы, несмотря на указ Зеленского
Нардеп Бужанский поздравил украинцев с Днём Победы, невзирая на указ Зеленского
Обложка © Shutterstock /FOTODOM / PhotoJuli86
Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский у себя в соцсетях поздравил украинцев с Днём Победы. Парламентарий сделал это, несмотря на то, что Владимир Зеленский официально заменил священный праздник в стране на День Европы.
«Братцы, с Днём Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал нардеп.
Видимо, День Европы на Украине так и не прижился, ведь в украинском сегменте Google сегодня, 9 мая, лидирует запрос «День Победы». Украинцы ищут там открытки, поздравления и трансляции мероприятий на Красной площади в Москве.