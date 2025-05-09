Депутат Рады поздравил украинцев с Днём Победы, несмотря на указ Зеленского

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский у себя в соцсетях поздравил украинцев с Днём Победы. Парламентарий сделал это, несмотря на то, что Владимир Зеленский официально заменил священный праздник в стране на День Европы.

«Братцы, с Днём Победы! Великая Отечественная — это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей», — написал нардеп.