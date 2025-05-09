«День Победы» вопреки указу Киева бьёт «День Европы» среди запросов в украинском Google

Несмотря на официальное решение Киева перенести День памяти и победы над нацизмом на 8 мая и объявить 9 мая Днём Европы, в украинском сегменте Google в пятницу утром взлетел запрос «День Победы». Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» со ссылкой на статистику поисковых запросов.

Украинские пользователи активно ищут открытки, поздравления с этим праздником, а также трансляции парада Победы в Москве.

Это говорит о том, что для значительной части украинцев 9 Мая так и остался праздником, который не смог потеснить никакой «День Европы», несмотря на все старания украинских властей и указ от 2023 года.