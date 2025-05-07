Военный эксперт раскрыл, что ждёт Украину в случае атаки на Красную площадь в День Победы
Эксперт Дандыкин: ВС РФ нанесут ответный удар в случае атаки ВСУ в День Победы
Красная площадь. Обложка © Life.ru
В случае атаки ВСУ по Москве в День Победы российские военные незамедлительно нанесут сокрушительный удар по центрам принятия решений в Киеве. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Очередной массированный налёт украинских беспилотников говорит о том, что Зеленский беснуется в преддверии Дня Победы. И, конечно же, всё это он делает не сам, ему помогают его западные партнёры, прежде всего Великобритания, Франция, Германия, страны Прибалтики и другие. Их главная задача — это насолить России в День Победы», — указал специалист в беседе с Инфо24.
Дандыкин дополнил, что крайние атаки беспилотников ВСУ по территории РФ могут осуществляться в рамках подготовки к удару по Москве в День Победы. При этом военный эксперт выразил уверенность, что ВС России смогут пресечь провокацию Киева 9 Мая, после чего нанесут ответный сокрушительный удар по объектам на Украине.
«Если Украина решится на это, то мы нанесём сокрушительный ответный удар по центрам принятия решений в Киеве», — подытожил Дандыкин.
Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ приостановят огонь на время празднования 80-летия Победы. В то же время было отмечено, что будут даны ответные удары при возникновении атак со стороны Украины по российским позициям или объектам. Тем временем эксперты считают, что ВСУ могут попытаться прорвать оборону в Курской области с целью демонстрации «микросилы».