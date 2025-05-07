Военный эксперт раскрыл, что ждёт Украину в случае атаки на Красную площадь в День Победы

В случае атаки ВСУ по Москве в День Победы российские военные незамедлительно нанесут сокрушительный удар по центрам принятия решений в Киеве. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Дандыкин дополнил, что крайние атаки беспилотников ВСУ по территории РФ могут осуществляться в рамках подготовки к удару по Москве в День Победы. При этом военный эксперт выразил уверенность, что ВС России смогут пресечь провокацию Киева 9 Мая, после чего нанесут ответный сокрушительный удар по объектам на Украине.