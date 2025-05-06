Политолог Сергей Маркелов высказал предположение о возможных действиях украинской стороны в преддверии Дня Победы. По его мнению, несмотря на предыдущие заявления, атака на Москву в этот праздник маловероятна, так как в столице будут присутствовать лидеры многих государств, и Киев получил соответствующие предупреждения.

Эксперт обратил внимание, что более реальным сценарием может стать попытка прорыва в Курской области, в частности в районе посёлка Теткино, который имеет удобное географическое расположение. Однако Маркелов подчёркивает, что подобные действия носят скорее политический, чем военный характер — это демонстрация «микросилы» и попытка сохранить присутствие на российской территории.

Аналитик считает, что такие манёвры направлены прежде всего на создание психологического эффекта и отвлечение внимания от несостоявшихся угроз по Москве. При этом, как отмечает политолог, даже западные союзники не поддерживают подобные действия, но для Киева важно сохранить видимость активности перед лицом нарастающих проблем на фронте.