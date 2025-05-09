Президент Таджикистана одним словом описал впечатления от Парада Победы в Москве
Эмомали Рахмон заявил, что Парад Победы в Москве был отличным
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Кремле сообщил, что ему очень понравился парад ко Дню Победы на Красной площади. Об этом рассказал корреспондент Life.ru.
Президент Таджикистана — о параде. Видео © Life.ru
«Отлично», — сказал Рахмон, отвечая на вопрос корреспондента, понравилось ли ему мероприятие.
Также лидер Таджикистана показал поднятый вверх палец.
Главными гостями на Параде Победы, конечно, были ветераны Великой Отечественной войны. Президент России Владимир Путин подошёл к каждому защитнику Родины, чтобы пожать руку. Четверым из них уже более 100 лет, а самому старшему — 104 года.