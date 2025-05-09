Президент Таджикистана одним словом описал впечатления от Парада Победы в Москве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Кремле сообщил, что ему очень понравился парад ко Дню Победы на Красной площади. Об этом рассказал корреспондент Life.ru.

«Отлично», — сказал Рахмон, отвечая на вопрос корреспондента, понравилось ли ему мероприятие.

Главными гостями на Параде Победы, конечно, были ветераны Великой Отечественной войны. Президент России Владимир Путин подошёл к каждому защитнику Родины, чтобы пожать руку. Четверым из них уже более 100 лет, а самому старшему — 104 года.