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Регион
9 мая, 10:47

Президент Таджикистана одним словом описал впечатления от Парада Победы в Москве

Эмомали Рахмон заявил, что Парад Победы в Москве был отличным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Кремле сообщил, что ему очень понравился парад ко Дню Победы на Красной площади. Об этом рассказал корреспондент Life.ru.

Президент Таджикистана — о параде. Видео © Life.ru

«Отлично», — сказал Рахмон, отвечая на вопрос корреспондента, понравилось ли ему мероприятие.

Также лидер Таджикистана показал поднятый вверх палец.

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Главными гостями на Параде Победы, конечно, были ветераны Великой Отечественной войны. Президент России Владимир Путин подошёл к каждому защитнику Родины, чтобы пожать руку. Четверым из них уже более 100 лет, а самому старшему — 104 года.

Владимир Озеров
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