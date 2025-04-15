Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 11:57

«Мигрант здорового человека»: Уроженец Таджикистана отправился на СВО ради защиты России

Боец из Таджикистана с позывным «Хамид» рассказал об участии в СВО на стороне РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

«Мигрант здорового человека» — так «Царьград» охарактеризовал 22-летнего уроженца Таджикистана с позывным «Хамид», который отправился на передовую защищать интересы России. Ради получения заветного гражданства РФ он предпочёл заключить контракт с Министерством обороны.

«Все мои коллеги на войну ушли, одному стало как-то неинтересно. Вот я тоже решил повоевать. Обещали, что нам гражданство дадут», — объяснил своё решение Хамид.

Кстати, боец принимал участие в легендарной операции «Поток», в результате которой Армия России освободила Суджу от украинских оккупантов. Хамид признался, что они с товарищами «замучились с этой трубой», ведь им в течение нескольких дней пришлось преодолеть более 10 километров в полусогнутом состоянии.

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«Это было испытание»: Священник рассказал, как прошёл путь по трубе с участниками операции «Поток»

Напомним, что операция «Поток» стала важным этапом в освобождении курской Суджи. На протяжении шести дней 800 штурмовиков двигались в тыл вражеских позиций вдоль газопровода, из которого был откачан газ. Они преодолели более десяти километров в замкнутом пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода. Причём участники «Потока» узнали о задачах за 4 часа до старта операции.

Борис Эльфанд
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