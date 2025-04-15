«Мигрант здорового человека» — так «Царьград» охарактеризовал 22-летнего уроженца Таджикистана с позывным «Хамид», который отправился на передовую защищать интересы России. Ради получения заветного гражданства РФ он предпочёл заключить контракт с Министерством обороны.

«Все мои коллеги на войну ушли, одному стало как-то неинтересно. Вот я тоже решил повоевать. Обещали, что нам гражданство дадут», — объяснил своё решение Хамид.

Кстати, боец принимал участие в легендарной операции «Поток», в результате которой Армия России освободила Суджу от украинских оккупантов. Хамид признался, что они с товарищами «замучились с этой трубой», ведь им в течение нескольких дней пришлось преодолеть более 10 километров в полусогнутом состоянии.