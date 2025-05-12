Как нацисты верили в свою исключительность и искали Атлантиду, но история поставила их на место, жёстко высмеяв

В 1935 году в нацистской Германии была создана организация «Аненербе». Её целью было изучение традиций, истории и культуры арийской расы. Полное название так и гласило: «Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков». В итоге общество подпитывало немецкий пропагандистский аппарат, проводя исследования о мифической арийской расе, которой никогда не существовало. Но не только: в поисках волшебных арийских артефактов нацисты из «Аненербе» ездили в Карелию, Тибет и Исландию. Рассказываем о самых известных экспедициях нацистов.

Что «Аненербе» забыло в Карелии в 1937 году

В 1937 году, ещё до раздела Польши, «Аненербе» наведалось в Карелию. Фото © Wikipedia

В 1937 году один из руководителей «Аненербе» — Юрьё фон Грёнхаген — возглавил экспедицию в Карелию. Там организация искала сейды, священные камни. По альтернативной истории, которую исповедовали нацисты, коренной карельский народ, саамы, являлись предками белокожих блондинов с голубыми глазами, первых арийцев, живших в горах Тибета. Саамы поклонялись сейдам, нацисты верили, что их предки умели летать, и предполагали, будто сейды — часть какого-то межпланетного оружия. Кажется, у «Аненербе» был неограниченный доступ не только к путешествиям, но и к запрещённым веществам.

Что «Аненербе» искало на Ближнем Востоке в 1938 году

В 1938 году «Аненербе» занесло на Ближний Восток. Фото © Wikipedia / Attributed to Maître des cleres femmes.

Франц Альтхайм и Эрика Траутманн-Нэринг стали руководителями ближневосточной экспедиции «Аненербе». В арабских странах региона они тоже надеялись найти мистические артефакты летающих арийцев, которые могли бы доказать избранность своей расы. Есть версия, будто бы на Ближнем Востоке нацисты искали святой Грааль, чашу, из которой своё причастие совершали апостолы. Впоследствии они собрали туда кровь Христа. Это было как минимум логично, ведь Иерусалим, где распяли Христа, находится именно в этом регионе.

Что «Аненербе» нашло на Тибете в 1939 году

Тибетская экспедиция «Аненербе» — самая изученная из всех. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv Bild

В 1938 и 1939 годах нацистская Германия отправила экспедицию в Тибет. Именно там, по версии нацистов, жили тысячи лет назад легендарные арийцы. Руководителем стал Эрнст Шефер. Генрих Гиммлер настаивал на том, чтобы главной темой экспедиции стала «теория вечного льда» Ганса Хёрбигера, антинаучное учение о том, что Вселенная появилась от взаимодействия источника света с первородным космическим льдом. Шефер же хотел заниматься исключительно научными исследованиями: замерами черепов тибетцев. Эти замеры должны были доказать, что жители Тибета имеют арийское происхождение. В итоге было замерено 376 черепов, а Шефер привёз Гитлеру тибетского мастифа.

Что «Аненербе» нужно было в Исландии в 1939 году

В 1939 году «Аненербе» поехало в Исландию. Фото © «Шедеврум»

В поисках артефактов, рассказавших бы что-нибудь о происхождении арийской расы, «Аненербе» отправилось в Исландию. Древнегреческие и древнеримские источники упоминали страну Туле, или Атлантиду, которая располагалась на самом севере Европы. Именно эту страну нацисты и искали в Исландии. Экспедицию возглавил Бруно Швейцер. Его коллега, Отто Ран, считал, что Исландия — это и есть Туле. Но после этой экспедиции разочаровался. Никакой Атлантиды там не обнаружилось.

Зачем «Аненербе» отправилось в Крым в 1942 году

В 1942 году «Аненербе» съездило в Крым. Что они там искали? Фото © Wikipedia / Asta.

В Крыму «Аненербе» оказалось в 1942 году, уже после начала Великой Отечественной. Герберт Янкун, Карл Кестнер и Барон Вольф фон Зеефельд по приказу Гиммлера поехали на полуостров изучать арийские зацепки. Сначала нацисты хотели просто пройтись по крымским музеям, но в Майкопе они получили от Гиммлера депешу о том, что «Аненербе» необходимо посетить Магнуп-Кале, бахчисарайский город-крепость VI века. Арийских или готских артефактов там найти не удалось.