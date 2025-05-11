7 красавцев, кто женился на моделях, — четверо упустили свой шанс и горько пожалели

Кто бы не мечтал просыпаться каждое утро рядом с профессиональной красоткой? Life.ru рассказывает истории знаменитостей, связавших свою жизнь с моделями, и выясняет, всегда ли красота гарантирует счастливый брак.

Виталий Гогунский и Ирина Маирко: красота не спасла от будней

Виталий Гогунский и Ирина Маирко: почему распалась семья актёра из «Универа». Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Помните Кузю из «Универа»? За кадром актёр Виталий Гогунский закрутил роман с моделью Ириной Маирко прямо на съёмочной площадке. Казалось бы — идеальная пара для глянцевых журналов. У пары родилась дочь Милана, но даже ребёнок не удержал союз. Ирина не выдержала лямки домашних обязанностей, пока супруг был занят творческими поисками. Модель устала быть и мамой, и хозяйкой, и добытчицей. После расставания Милана осталась с матерью, получила фамилию Маирко, а сейчас покоряет соцсети как певица. Бывшая пара доказала, что даже самая яркая красота меркнет перед реальными проблемами — лень мужа и бытовую рутину не компенсирует никакой модельный опыт.

Александр Лебедев и Елена Перминова: идеальное расставание

Александр Лебедев и Елена Перминова: причины достойного расставания после 20 лет. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Миллиардер Александр Лебедев и модель Елена Перминова прожили вместе почти 20 лет — целую эпоху по меркам звёздных союзов. У них четверо детей и, казалось бы, идеальная жизнь на фотографиях в соцсетях. Даже их расставание оказалось каким-то удивительно достойным — без грязи, публичных обвинений и борьбы за имущество. Елена до сих пор называет Александра «лучшим отцом», а дети остались жить с матерью. Бывшие супруги доказали, что даже конец отношений может быть красивым — с уважением и благодарностью за прожитые вместе годы. В мире, где бракоразводные процессы часто превращаются в войны, эта пара показала класс.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес: официально холост, но живёт как в браке

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес: история отношений без штампа в паспорте. Фото © ТАСС / picture alliance / dpa / Hubert Boesl

Вот уж кто знает толк в красивых женщинах, так это Криштиану Роналду. Футбольный гений около десяти лет строит отношения с моделью Джорджиной Родригес без штампов в паспорте. А зачем формальности, когда и так всё работает? Роналду открыто называет Джорджину своей женой — и это не просто слова. Пара воспитывает пятерых детей: двух общих дочек и троих детей от предыдущих отношений футболиста. Они вместе преодолели множество испытаний, включая личные трагедии и карьерные взлёты. Пока одни звёзды меняют партнёров как перчатки, эти двое строят настоящую династию — пусть и без официальной церемонии. Похоже, формулу семейного счастья можно вывести и без свадебного марша!

Джейсон Стейтем: потерял Келли, но нашёл Рози

Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли: секрет крепких отношений звёздной пары. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DFree

Брутальный актёр Джейсон Стейтем когда-то страдал от расставания с моделью и актрисой Келли Брук. Но время лечит, особенно если лекарством становится новая любовь — «ангел» Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли. Уже больше десяти лет Стейтем и Рози являются одной из самых крепких пар Голливуда — без скандалов, измен и драм. У них двое детей и тихое семейное счастье вдали от вспышек папарацци. Пара доказывает, что даже среди голливудского блеска можно построить нормальные человеческие отношения — со взаимной поддержкой и реальными чувствами. Кто бы мог подумать, что суровый киллер с экрана окажется таким примерным семьянином?

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус: счастье без подтверждений

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус: тайная свадьба и рождение ребёнка вдали от камер. Фото © ТАСС / AP / Evan Agostini

Бывший «вампир» Роберт Паттинсон нашёл своё счастье с моделью Сьюки Уотерхаус. Пара вместе уже не первый год, а в 2023 году у них родилась дочь, хотя сами влюблённые не торопились сообщать об этом публике. Ходят слухи о тайной свадьбе на Карибах, но подтверждений нет — как и опровержений. Пара просто живёт своей жизнью, не нуждаясь в публичном одобрении. Паттинсон называет Сьюки «женщиной своей жизни», и, похоже, им действительно хорошо вместе — без громких заявлений и фотосессий для глянца. В мире, где принято кричать о любви на каждом углу, эти двое выбрали тихое и настоящее счастье — и это, пожалуй, самое красивое, что может быть в отношениях.

Дилан Спроус: ангел, который не улетел

Дилан Спроус и модель Барбара Палвин: история любви и двойная свадьба. Фото © ТАСС / Zuma / Simona Chioccia

Младший из братьев Спроус, знакомый многим по подростковым ситкомам, например «Жизнь Зака и Коди», вырос и превратился в примерного семьянина. Его избранницей стала «ангел» Victoria's Secret Барбара Палвин — красотка с обложек мировых журналов. У пары была не одна, а сразу две свадьбы — в Америке и в Венгрии, на родине невесты. Актёр и модель делятся своим секретом — они никогда не расстаются больше чем на две недели. В 2023 году у них родилась дочь. Бывшая звезда детских сериалов доказал, что вырос не только физически, но и эмоционально — он создал настоящую семью с моделью мирового уровня. И, похоже, эти отношения всерьёз и надолго.

Венсан Кассель: коллекционер моделей со стажем

Венсан Кассель: почему меняет моделей как перчатки после Моники Беллуччи. Фото © ТАСС / ABACA / Marechal Aurore

Французский сердцеед Венсан Кассель будто устроил себе вечный модельный кастинг. Его женщины словно сошли с одного подиума — высокие, утончённые, с характерным разрезом глаз и точёными скулами. После громкого расставания с Моникой Беллуччи он не стал искать кардинально новый типаж. Следующей избранницей стала юная модель Тина Кунаки, которая тоже не задержалась в статусе мадам Кассель. Теперь рядом с актёром бразильско-австралийская модель Нара Баптиста — снова по тому же лекалу. Годы идут, дети растут, а Венсан продолжает искать идеальную спутницу жизни среди женщин одного и того же типа. Может, проблема не в них, а в самом коллекционере?