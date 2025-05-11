Джейсон Стэйтем вместе с семьёй сбежал из США

Знаменитый актёр Джейсон Стэйтем и его супруга, модель Рози Хантингтон-Уайтли, предпочли переехать из США в Великобританию, чтобы создать для своей семьи более спокойную и размеренную атмосферу, сообщает People. Их дети — сын Джек и дочь Изабелла — воспитываются в традиционных британских ценностях, что родители считают крайне важным.

Ещё несколько лет назад Хантингтон-Уайтли признавалась, что Лос-Анджелес, по её мнению, не самое подходящее место для строгого воспитания. Именно поэтому она всегда мечтала растить детей на родине, в Англии.

Звёздная пара сознательно ограждает детей от публичности: они не выкладывают их фото в соцсетях и не берут с собой на светские мероприятия, стараясь максимально защитить их от внимания прессы.