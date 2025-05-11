Джейсон Стэйтем вместе с семьёй сбежал из США
People: Стэйтем переехал в Великобританию из США ради воспитания детей
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Знаменитый актёр Джейсон Стэйтем и его супруга, модель Рози Хантингтон-Уайтли, предпочли переехать из США в Великобританию, чтобы создать для своей семьи более спокойную и размеренную атмосферу, сообщает People. Их дети — сын Джек и дочь Изабелла — воспитываются в традиционных британских ценностях, что родители считают крайне важным.
Ещё несколько лет назад Хантингтон-Уайтли признавалась, что Лос-Анджелес, по её мнению, не самое подходящее место для строгого воспитания. Именно поэтому она всегда мечтала растить детей на родине, в Англии.
Звёздная пара сознательно ограждает детей от публичности: они не выкладывают их фото в соцсетях и не берут с собой на светские мероприятия, стараясь максимально защитить их от внимания прессы.
Ранее Life.ru сообщал, что немецкий музыкант Кевин Маккой из легендарной группы Bad Boys Blue планирует переехать в российскую провинцию. Артист признался, что Россия занимает особое место в его жизни. Несмотря на частые визиты, длительные перелёты стали для него утомительными, что и побудило его принять решение о переезде вместе с семьёй — супругой и двумя детьми.