Марк Эйдельштейн заключил контракт с крупнейшим кастинг-агентством Голливуда

Российский актёр Марк Эйдельштейн, который приобрёл мировую известность благодаря оскароносному фильму «Анора», подписал контракт с голливудским агентством талантов WME. Об этом известила сама организация в социальных сетях.

«Добро пожаловать в WME, Марк! <...> В следующий раз его можно будет увидеть во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит», — написали представители агентства.

Агентство WME сотрудничает с известнейшими людьми в мире кино, телевидения, музыки, спорта, моды и других областях. Среди его клиентов числятся такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Опра Уинфри, Роберт Дауни мл., Серена Уильямс и многие другие. Агентство обещает своим подопечным активное продвижение в избранной сфере, помощь в поиске выгодных контактов и рекламных интеграций, что позволяет им максимально эффективно развивать свою карьеру.