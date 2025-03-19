Марк Эйдельштейн заключил контракт с крупнейшим кастинг-агентством Голливуда
Марк Эйдельштейн заключил контракт с голливудским агентством талантов WME
Марк Эйдельштейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel
Российский актёр Марк Эйдельштейн, который приобрёл мировую известность благодаря оскароносному фильму «Анора», подписал контракт с голливудским агентством талантов WME. Об этом известила сама организация в социальных сетях.
«Добро пожаловать в WME, Марк! <...> В следующий раз его можно будет увидеть во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит», — написали представители агентства.
Агентство WME сотрудничает с известнейшими людьми в мире кино, телевидения, музыки, спорта, моды и других областях. Среди его клиентов числятся такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Опра Уинфри, Роберт Дауни мл., Серена Уильямс и многие другие. Агентство обещает своим подопечным активное продвижение в избранной сфере, помощь в поиске выгодных контактов и рекламных интеграций, что позволяет им максимально эффективно развивать свою карьеру.
Ранее сообщалось, что военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего актёра Марка Эйдельштейна. Звезда «Аноры» не служил в армии и не торопится отмечаться в военкомате. Вместо этого артист посещает светские мероприятия, активно снимается для обложек глянца. Отсрочка у Эйдельштейна якобы уже закончилась. Однако PR-менеджер артиста опровергла слухи и заявила, что молодой человек учится в аспирантуре. Сам актёр уже вернулся в Нижний Новгород, чтобы сдать сессию, которую пропустил из-за кинопремий за рубежом.