Марк Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород после слухов о попытке откосить от армии

Российский актёр Марк Эйдельштейн вернулся после кинопремии «Оскар» в Нижний Новгород, поскольку не успел вовремя сдать сессию и предоставить документы в связи с церемонией. Из-за этого у него даже начались проблемы с военкоматом, сообщил Mash.

Марк Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород. Видео © Telegram / Mash

Эйдельштейн заявил, что сейчас находится в Нижнем Новгороде. Там живёт его семья, однако визит в родные края у него был связан ещё и с университетскими проблемами.