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16 марта, 10:49

Марк Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород после слухов о попытке откосить от армии

Mash: Актёр Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород сдавать сессию

Марк Эйдельштейн. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Марк Эйдельштейн. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Российский актёр Марк Эйдельштейн вернулся после кинопремии «Оскар» в Нижний Новгород, поскольку не успел вовремя сдать сессию и предоставить документы в связи с церемонией. Из-за этого у него даже начались проблемы с военкоматом, сообщил Mash.

Марк Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород. Видео © Telegram / Mash

Эйдельштейн заявил, что сейчас находится в Нижнем Новгороде. Там живёт его семья, однако визит в родные края у него был связан ещё и с университетскими проблемами.

«Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал [документы], а теперь хочется гулять, солнце, а я пошёл учиться. Но учиться тоже круто. Всем хорошей весны!», — сказал 23-летний артист.

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Ранее СМИ сообщили, что военкомат решил разыскать восходящую звезду российского кинематографа Марка Эйдельштейна, который совсем позабыл о своём военном билете, углубившись в светские мероприятия. Однако затем эти слухи опровергли его представители, заявив, что актёр обучается на аспирантуре, а весенний призыв ему не грозит.

Владимир Озеров
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