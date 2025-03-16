Марк Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород после слухов о попытке откосить от армии
Mash: Актёр Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород сдавать сессию
Марк Эйдельштейн. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins
Российский актёр Марк Эйдельштейн вернулся после кинопремии «Оскар» в Нижний Новгород, поскольку не успел вовремя сдать сессию и предоставить документы в связи с церемонией. Из-за этого у него даже начались проблемы с военкоматом, сообщил Mash.
Марк Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород. Видео © Telegram / Mash
Эйдельштейн заявил, что сейчас находится в Нижнем Новгороде. Там живёт его семья, однако визит в родные края у него был связан ещё и с университетскими проблемами.
«Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал [документы], а теперь хочется гулять, солнце, а я пошёл учиться. Но учиться тоже круто. Всем хорошей весны!», — сказал 23-летний артист.
Ранее СМИ сообщили, что военкомат решил разыскать восходящую звезду российского кинематографа Марка Эйдельштейна, который совсем позабыл о своём военном билете, углубившись в светские мероприятия. Однако затем эти слухи опровергли его представители, заявив, что актёр обучается на аспирантуре, а весенний призыв ему не грозит.