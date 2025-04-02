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2 апреля, 13:43

«Моя главная страна»: Экс-солист Bad Boys Blue захотел переехать в Россию

Экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой планирует переехать в Россию

Кевин Маккой. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кевин Маккой. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

О переезде в российскую глубинку раздумывает звезда культовой немецкой группы 80-х Bad Boys Blue Кевин Маккой. Музыкант заявил, что Россия занимает в его сердце особое место.

«Я работаю и в других странах, таких как Израиль, Казахстан. Но Россия — моя главная страна», — приводит слова Маккоя Пятый канал.

Певец пояснил, что довольно часто посещает Россию, однако долгие перелёты сильно утомляют, поэтому он решил окончательно перебраться в страну, забрав жену и двоих детей. Он также рассказал, что лишился всего имущества в США в период пандемии. Маккой надеется, что после переезда мог бы завести подсобное хозяйство или стать фермером.

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А ранее французский блогер, который уже несколько лет живёт в России с супругой и детьми, рассказал о главных преимуществах жизни в нашей стране по сравнению с Европой. Наибольшее впечатление на иностранца произвели уровень безопасности и чистоты.

Мария Любицкая
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