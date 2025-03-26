«Исключительное качество жизни»: Француз восхитился уровнем жизни в России

Французский блогер по имени Шарль снял видеоролик, в котором рассказ о главных преимуществах переезда в Россию. Оказалось, что в РФ намного безопаснее и чище, чем в европейских странах. Кроме того, страна может похвастаться крепкими семейными ценностями и отличным сервисом. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

«В России ни днём ни ночью можно не бояться, что на тебя кто-то нападёт. В том числе, женщинам. Здесь нет той агрессии, которую можно встретить у нас. И чистота. [Мои гости] не видели ни одного окурка на земле за всё время в здесь! В Москве и других городах России — исключительное качество жизни», — заявил блогер.

Он также подчеркнул высокий уровень обслуживания в городах, что не так часто встречается в европейских странах. Иностранец остался особенно впечатлён Москвой, которая, по его мнению, как минимум на десять лет опережает Париж в плане развития. Он давно переехал в Россию, где живёт со своей супругой Ариной и их детьми Мией и Адель. Шарль также отметил бережное отношение в России к семейным ценностям.