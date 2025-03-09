«Ждал медведей на улице и водку из крана»: Американец рассказал, что его больше всего удивило в России

Житель Техаса Эрик Пиччони принял решение кардинально изменить свою жизнь, переехав в Россию. Вместе с русской супругой Полиной и маленьким ребёнком он обосновался в Ярославле. Американец объяснил свой выбор тем, что в РФ комфортнее и безопаснее. При этом западная пресса изображает страну совершенно по-иному, признался он в беседе с Kp.ru.

«Меня удивляло буквально всё! Западные СМИ отлично справляются с изображением России как мрачного и страшного места. Я думал, что по улицам бродят медведи, на каждом углу меня будут поджидать гопники в костюмах с тремя полосками, а водка течёт из крана», — отметил Пиччони.

Мужчина также восхитился стоимостью медицинских услуг. По его словам, американская система здравоохранения больше похожа на бизнес, тогда как в РФ многое делается бесплатно. Кроме того, в России безопасно, и по улицам можно гулять в любое время дня и ночи, не опасаясь за свою жизнь. В Штатах же регулярно происходят перестрелки, добавил Пиччони.