У переехавшей в Санкт-Петербург из Испании пары родился четырнадцатый малыш

Арасель и Хавьер переехали в Россию из Испании 10 лет назад. Недавно женщина родила уже четырнадцатого малыша, девочку назвали Эдит. Видео с новорождённой и мамой опубликовали в пресс-службе родильного дома в Санкт-Петербурге.

Счастливая мама с дочкой. Видео © VK / Родильный дом №9

«Это уже восьмой малыш, который появляется на свет в нашем родильном доме», — рассказали там.

Хавьер и Арасель тоже из многодетных семей. Пара встретилась и поженилась на родине. Там они обзавелись шестью малышами, а позже переехали в Петербург. Старшему ребёнку уже 15 лет. Дома ребята говорят на испанском, а вот с друзьями общаются на русском.