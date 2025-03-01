У переехавшей в Санкт-Петербург из Испании пары родился четырнадцатый малыш
У переехавшей в Санкт-Петербург из Испании пары родился четырнадцатый малыш. Обложка © VK / Родильный дом №9
Арасель и Хавьер переехали в Россию из Испании 10 лет назад. Недавно женщина родила уже четырнадцатого малыша, девочку назвали Эдит. Видео с новорождённой и мамой опубликовали в пресс-службе родильного дома в Санкт-Петербурге.
Счастливая мама с дочкой. Видео © VK / Родильный дом №9
«Это уже восьмой малыш, который появляется на свет в нашем родильном доме», — рассказали там.
Хавьер и Арасель тоже из многодетных семей. Пара встретилась и поженилась на родине. Там они обзавелись шестью малышами, а позже переехали в Петербург. Старшему ребёнку уже 15 лет. Дома ребята говорят на испанском, а вот с друзьями общаются на русском.
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