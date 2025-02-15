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15 февраля, 12:50

Илон Маск стал отцом в 13-й раз

Активистка из США Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребёнка от Илона Маска

Основатель Tesla Илон Маск стал отцом в 13-й раз. Американская активистка и блогер Эшли Сент-Клер сообщила, что родила ребёнка от известного предпринимателя.

По её словам, ребёнок родился пять месяцев назад, но она предпочла не раскрывать это из соображений безопасности. Илон Маск, который, к слову, подписан на неё в социальных сетях, пока не прокомментировал заявление.

«Я не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить малыша, но в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены сообщить об этом, несмотря на вред, который это может нанести», — написала она в соцсетях.

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Но, как говорят, главное не количество, а качество. Неизвестно, сколько времени занятой миллиардер выделяет на воспитание своих отпрысков. Ранее четырёхлетний сын Маска устроил настоящее шоу на пресс-конференции президента США: он корчил рожи, ковырялся в носу и перебивал отца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Александра Мышляева
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