Корчил рожи, ковырялся в носу: Сын Маска X Æ A-Xii превратил пресс-конференцию Трампа в утренник

Четырёхлетний сын американского миллиардера Илона Маска устроил настоящее шоу на пресс-конференции президента США Дональда Трампа. Бизнесмен взял мальчика с собой в Овальный кабинет, сообщает издание Bild.

На пресс-конференции республиканца сын Маска по имени X Æ A-Xii корчил рожи, ковырялся в носу и перебивал отца. Мальчик не оставил без внимания и хозяина Белого дома. Ребёнок что-то шепнул республиканцу на ухо, а тот ответил ему с улыбкой. Кстати, всего у предпринимателя 12 детей, включая внебрачных.