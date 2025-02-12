Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 15:58

Корчил рожи, ковырялся в носу: Сын Маска X Æ A-Xii превратил пресс-конференцию Трампа в утренник

Bild: 4-летний сын Илона Маска корчил рожи на пресс-конференции Трампа

Илон Маск с сыном X Æ A-Xii на пресс-конференции президента США. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Илон Маск с сыном X Æ A-Xii на пресс-конференции президента США. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Четырёхлетний сын американского миллиардера Илона Маска устроил настоящее шоу на пресс-конференции президента США Дональда Трампа. Бизнесмен взял мальчика с собой в Овальный кабинет, сообщает издание Bild.

На пресс-конференции республиканца сын Маска по имени X Æ A-Xii корчил рожи, ковырялся в носу и перебивал отца. Мальчик не оставил без внимания и хозяина Белого дома. Ребёнок что-то шепнул республиканцу на ухо, а тот ответил ему с улыбкой. Кстати, всего у предпринимателя 12 детей, включая внебрачных.

Создала ChatGPT, украла имя и родила от Илона: Кто такая Шивон Зилис — новая пассия Маска
Создала ChatGPT, украла имя и родила от Илона: Кто такая Шивон Зилис — новая пассия Маска

А пока сын изводит Илона Маска, его 76-летняя мать покорила подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Мэй Маск закрыла показ китайского бренда Juzui. Она вышла на подиум в тёмно-сером блестящем макси-платье с плиссированной юбкой и в укороченной белой шубе. Матери бизнесмена сделали объёмную укладку и яркий контрастный макияж.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Дональд Трамп
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar