Корчил рожи, ковырялся в носу: Сын Маска X Æ A-Xii превратил пресс-конференцию Трампа в утренник
Bild: 4-летний сын Илона Маска корчил рожи на пресс-конференции Трампа
Илон Маск с сыном X Æ A-Xii на пресс-конференции президента США. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon
Четырёхлетний сын американского миллиардера Илона Маска устроил настоящее шоу на пресс-конференции президента США Дональда Трампа. Бизнесмен взял мальчика с собой в Овальный кабинет, сообщает издание Bild.
На пресс-конференции республиканца сын Маска по имени X Æ A-Xii корчил рожи, ковырялся в носу и перебивал отца. Мальчик не оставил без внимания и хозяина Белого дома. Ребёнок что-то шепнул республиканцу на ухо, а тот ответил ему с улыбкой. Кстати, всего у предпринимателя 12 детей, включая внебрачных.
А пока сын изводит Илона Маска, его 76-летняя мать покорила подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Мэй Маск закрыла показ китайского бренда Juzui. Она вышла на подиум в тёмно-сером блестящем макси-платье с плиссированной юбкой и в укороченной белой шубе. Матери бизнесмена сделали объёмную укладку и яркий контрастный макияж.