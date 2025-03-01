Илон Маск стал отцом в 14 раз, у него родился сын

Исполнительный директор корпорации Neuralink Шивон Зилис стала матерью в четвёртый раз. Она родила сына от американского предпринимателя Илона Маска, которого решили назвать Селдон Ликург.

«Мы обсудили это с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, решили, что лучше просто рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге. Он очень крепкий, с золотым сердцем. Мы очень любим его», — написала Зилис в соцсети Х.

Новоиспечённый отец отреагировал на публикацию сдержанно, оставив в комментариях эмодзи в виде сердца. Напомним, пара уже воспитывает троих детей — двух близнецов, а также годовалую дочку Аркадию. Всего у Илона Маска не менее 14 детей.