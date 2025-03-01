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1 марта, 06:18

Илон Маск стал отцом в 14 раз, у него родился сын

Топ-менеджер Neuralink Зилис родила от Илона Маска четвёртого ребёнка

Шивон Зилис и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico / flickr / Fortune Brainstorm Tech

Шивон Зилис и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico / flickr / Fortune Brainstorm Tech

Исполнительный директор корпорации Neuralink Шивон Зилис стала матерью в четвёртый раз. Она родила сына от американского предпринимателя Илона Маска, которого решили назвать Селдон Ликург.

«Мы обсудили это с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, решили, что лучше просто рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге. Он очень крепкий, с золотым сердцем. Мы очень любим его», — написала Зилис в соцсети Х.

Новоиспечённый отец отреагировал на публикацию сдержанно, оставив в комментариях эмодзи в виде сердца. Напомним, пара уже воспитывает троих детей — двух близнецов, а также годовалую дочку Аркадию. Всего у Илона Маска не менее 14 детей.

Илон Маск прокомментировал рождение 13-го ребёнка одним словом из трёх букв
Илон Маск прокомментировал рождение 13-го ребёнка одним словом из трёх букв

Ранее стало известно о 13-м ребёнка Илона Маска. Активистка и блогер Эшли Сент-Клер родила от известного предпринимателя, который когда-то был её начальником. По крайней мере, сама новоиспечённая мать утверждала, что отцом её отпрыска, появившегося на свет 5 месяцев назад, стал именно Маск.

Мария Любицкая
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