Илон Маск стал отцом в 14 раз, у него родился сын
Топ-менеджер Neuralink Зилис родила от Илона Маска четвёртого ребёнка
Шивон Зилис и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico / flickr / Fortune Brainstorm Tech
Исполнительный директор корпорации Neuralink Шивон Зилис стала матерью в четвёртый раз. Она родила сына от американского предпринимателя Илона Маска, которого решили назвать Селдон Ликург.
«Мы обсудили это с Илоном и, в свете дня рождения прекрасной Аркадии, решили, что лучше просто рассказать о нашем замечательном и невероятном сыне Селдоне Ликурге. Он очень крепкий, с золотым сердцем. Мы очень любим его», — написала Зилис в соцсети Х.
Новоиспечённый отец отреагировал на публикацию сдержанно, оставив в комментариях эмодзи в виде сердца. Напомним, пара уже воспитывает троих детей — двух близнецов, а также годовалую дочку Аркадию. Всего у Илона Маска не менее 14 детей.
Ранее стало известно о 13-м ребёнка Илона Маска. Активистка и блогер Эшли Сент-Клер родила от известного предпринимателя, который когда-то был её начальником. По крайней мере, сама новоиспечённая мать утверждала, что отцом её отпрыска, появившегося на свет 5 месяцев назад, стал именно Маск.