Илон Маск прокомментировал рождение 13-го ребёнка одним словом из трёх букв

Американский предприниматель Илон Маск довольно сдержанно и кратко отреагировал на новость о рождении у него 13-го ребёнка. После известия о пополнении миллиардер в своей соцсети X написал одно междометие из трёх букв.

«Ого», — выразил свои эмоции Маск.

Накануне стало известно, что американская активистка и блогер Эшли Сент-Клер родила ребёнка от известного предпринимателя, который когда-то был её начальником. По крайней мере, сама новоиспечённая мать утверждает, что отцом её отпрыска, появившегося на свет 5 месяцев назад, стал именно Илон Маск.