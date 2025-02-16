Илон Маск прокомментировал рождение 13-го ребёнка одним словом из трёх букв
Илон Маск отреагировал на новость о рождении 13-го ребёнка словом «ого»
Американский предприниматель Илон Маск довольно сдержанно и кратко отреагировал на новость о рождении у него 13-го ребёнка. После известия о пополнении миллиардер в своей соцсети X написал одно междометие из трёх букв.
«Ого», — выразил свои эмоции Маск.
Накануне стало известно, что американская активистка и блогер Эшли Сент-Клер родила ребёнка от известного предпринимателя, который когда-то был её начальником. По крайней мере, сама новоиспечённая мать утверждает, что отцом её отпрыска, появившегося на свет 5 месяцев назад, стал именно Илон Маск.
Ранее Life.ru писал, что экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров стал многодетным отцом — его избранница Валерия подарила ему сына. Лицо мальчика — как и его имя — пара раскрывать не стала.
Shuttersstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO