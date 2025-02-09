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9 февраля, 14:55

Бывший муж Ксения Бородиной в третий раз стал отцом

Курбан Омаров в третий раз стал отцом, у него родился сын

Курбан Омаров с женой и сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zimamoscow

Курбан Омаров с женой и сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zimamoscow

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в третий раз стал отцом. Жена Валерия подарила ему сына. В своих социальных сетях пара поделилась фотографиями с малышом, правда, лицо мальчика родители показывать не стали.

У Курбана Омарова родился сын. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zimamoscow

Малыш появился на свет 1 февраля. По словам Валерии, Курбан находился рядом и держал её за руку. Девушка поблагодарила мужа за поддержу, а также роддом и медицинский персонал за внимание и помощь.

«Теперь кажется, что меня на земле удерживает не гравитация, а мой малыш. <...> Мы готовы принимать ваши поздравления», — написала Валерия в своих социальных сетях.

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Ранее фанаты заметили тест на беременность на фото Омарова с новой избранницей. Подписчики разделились на две группы. Одни были уверены, что девушка в интересном положении, другие напоминали о страсти Курбана к пиару. Однако в этот раз мужчина действительно стал отцом, уже в третий раз.

Алена Пенчугина
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