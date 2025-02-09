Бывший муж Ксения Бородиной в третий раз стал отцом
Курбан Омаров в третий раз стал отцом, у него родился сын
Курбан Омаров с женой и сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zimamoscow
Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в третий раз стал отцом. Жена Валерия подарила ему сына. В своих социальных сетях пара поделилась фотографиями с малышом, правда, лицо мальчика родители показывать не стали.
У Курбана Омарова родился сын. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zimamoscow
Малыш появился на свет 1 февраля. По словам Валерии, Курбан находился рядом и держал её за руку. Девушка поблагодарила мужа за поддержу, а также роддом и медицинский персонал за внимание и помощь.
«Теперь кажется, что меня на земле удерживает не гравитация, а мой малыш. <...> Мы готовы принимать ваши поздравления», — написала Валерия в своих социальных сетях.
Ранее фанаты заметили тест на беременность на фото Омарова с новой избранницей. Подписчики разделились на две группы. Одни были уверены, что девушка в интересном положении, другие напоминали о страсти Курбана к пиару. Однако в этот раз мужчина действительно стал отцом, уже в третий раз.