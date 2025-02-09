Бывший муж Ксения Бородиной в третий раз стал отцом

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в третий раз стал отцом. Жена Валерия подарила ему сына. В своих социальных сетях пара поделилась фотографиями с малышом, правда, лицо мальчика родители показывать не стали.

У Курбана Омарова родился сын. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zimamoscow

Малыш появился на свет 1 февраля. По словам Валерии, Курбан находился рядом и держал её за руку. Девушка поблагодарила мужа за поддержу, а также роддом и медицинский персонал за внимание и помощь.

«Теперь кажется, что меня на земле удерживает не гравитация, а мой малыш. <...> Мы готовы принимать ваши поздравления», — написала Валерия в своих социальных сетях.