Стал известен пол будущего ребёнка Александра Петрова

Актёр Александр Петров и его супруга Виктория ждут первенца. Сами будущие родители не спешат рассекречивать пол будущего ребёнка, но изданию Super удалось узнать, кто же родится у четы Петровых.

Пара ждёт первенца. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aktorsashapetrov

Инсайдер из близкого окружения Петрова сообщил, что супруга актёра ждёт мальчика. Пол первенца они узнали на скромной гендер-пати, которая прошла в кругу семьи. Известно, что Вика всегда мечтала о сыне, поэтому она очень обрадовалась такому известию.

О предстоящем пополнении супруги узнали, когда были в Тобольске, где Петров участвовал в съёмках очередного проекта. Виктория сопровождала мужа в ту поездку. Увидев заветные две полоски, она первым делом сообщила новость будущему папе, после чего они вместе стали звонить всем родным.

Как сообщает источник Super, мама Виктории не поверила известию о том, что скоро станет бабушкой. Сначала женщина почитала, что молодые решили её разыграть. А вот мать самого актёра оказалась более сентиментальной и эмоциональной. Новость о беременности невестки довела её до слёз. Но это были слёзы счастья.

Петров проводит много времени с женой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aktorsashapetrov

Инсайдер сообщает, что Виктория легко переносит беременность. Ценные советы ей даёт мама, которая сама воспитала шестерых наследников. Также супруга актёра не боится предстоящих родов — по крайней мере, так она говорит родным.

Ранее стало известно, что Александр Петров в преддверии рождения наследника купил дорогой дом для своей новой жены. Дорогостоящий особняк расположен рядом с Рублёвкой. А вот квартиру, которую актёр не мог продать год и где он жил со своей бывшей девушкой, он продал за 57 миллионов.