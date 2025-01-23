Александр Петров впервые вышел в свет с беременной супругой Викторией
Александр Петров и Виктория Антонова на премьере фильма «Василий». Обложка © instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / actorsashapetrov
Российский актёр Александр Петров впервые вышел в свет в обществе своей жены Виктории Антоновой после того как стало известно, что пара ждёт ребёнка. Супруги вместе вышли на красную дорожку во время премьеры фильма «Василий».
Пятый канал обратил внимание на то, с какой нежностью артист обнимал свою супругу. Девушка нарядилась в чёрное облегающее платье до пола, добавив к образу атласную накидку белого цвета.
Напомним, о грядущем пополнении в семье Петрова и Антоновой стало известно во второй половине минувшего декабря. Пара опубликовала фотографии с отдыха в соцсетях, на снимках был отчётливо виден округлившийся живот избранницы актёра.