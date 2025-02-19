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19 февраля, 15:32

«Возможностей предостаточно»: Сбежавшие из США американцы рассказали, что их поражает в РФ

Переехавшие в РФ американцы поразились экономическим возможностям в стране

Американская пара Элизабет и Эндрю, переехавшая в Россию, поделилась своими причинами выбора нашей страны для жизни. Они отметили, что одной из главных причин стали традиционные ценности. Ситуацию в США Элизабет и Эндрю охарактеризовали как «ужасную» и выразили сомнения, что новый глава Белого дома сможет быстро всё изменить. Об этом они рассказали в своём блоге Russian New World на YouTube.

Кроме того, американцы отметили огромные размеры нашей страны, её культурное разнообразие, экономические возможности и мировоззрение местных жителей.

«Россия подвергается множеству санкций, но справляется с ними за счёт невероятно сильной экономики. Возможностей предостаточно. Для трудолюбивых англоязычных людей нет никаких препятствий в плане поиска работы и обеспечения семьи», — отметил Эндрю.

«Там ломают детям жизнь»: Глава многодетной семьи из США рассказал о переезде в Россию
«Там ломают детям жизнь»: Глава многодетной семьи из США рассказал о переезде в Россию

Ранее американец восхитился ценами на продукты и коммуналку в Ярославле. Эрик Пичони подсчитал расходы за месяц жизни. Он добавил, что его семье не приходится сидеть на рисе или макаронах. Кроме того, американец рассказал, что пицца и рестораны хорошего качества в РФ намного дешевле, чем в США.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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