«Возможностей предостаточно»: Сбежавшие из США американцы рассказали, что их поражает в РФ

Американская пара Элизабет и Эндрю, переехавшая в Россию, поделилась своими причинами выбора нашей страны для жизни. Они отметили, что одной из главных причин стали традиционные ценности. Ситуацию в США Элизабет и Эндрю охарактеризовали как «ужасную» и выразили сомнения, что новый глава Белого дома сможет быстро всё изменить. Об этом они рассказали в своём блоге Russian New World на YouTube.

Кроме того, американцы отметили огромные размеры нашей страны, её культурное разнообразие, экономические возможности и мировоззрение местных жителей.

«Россия подвергается множеству санкций, но справляется с ними за счёт невероятно сильной экономики. Возможностей предостаточно. Для трудолюбивых англоязычных людей нет никаких препятствий в плане поиска работы и обеспечения семьи», — отметил Эндрю.