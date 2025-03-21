«Россияне даже не осознают»: Австралиец прогулялся по продуктовому в Москве и пришёл в полный восторг

Блогер из Австралии по имени Рассел снял обзор на ассортимент в московском супермаркете. Иностранца поразил широкий выбор недорогой свежей выпечки, а также сладостей зарубежных брендов и, конечно же, куриных яиц, с которыми в его родной стране дела в последнее время обстоят плохо. Видео он опубликовал в своём блоге на YouTube.

Австралиец обошёл все секции супермаркета, делая замечания о представленном ассортименте. Его особенно поразило наличие товаров иностранных брендов, которые якобы покинули Россию. В одном из морозильников Рассел также узнал несколько известных импортных продуктов, которые в стране продаются под другими названиями.

«Бутылка молока — меньше одного доллара. Огромный выбор яиц. Примерно доллар или полтора доллара за упаковку. Мне кажется, что многие россияне, которые не бывали за границей, даже не осознают, насколько широкий выбор в российских супермаркетах. Когда бываешь в другой стране, понимаешь, насколько там ограниченный ассортимент», — заявил австралиец.