Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 13:26

«Россияне даже не осознают»: Австралиец прогулялся по продуктовому в Москве и пришёл в полный восторг

Австралиец удивился широкому ассортименту продуктов в супермаркете в Москве

Австралийский блогер Рассел Ли Отвей. Обложка © YouTube / Travelling with Russel

Австралийский блогер Рассел Ли Отвей. Обложка © YouTube / Travelling with Russel

Блогер из Австралии по имени Рассел снял обзор на ассортимент в московском супермаркете. Иностранца поразил широкий выбор недорогой свежей выпечки, а также сладостей зарубежных брендов и, конечно же, куриных яиц, с которыми в его родной стране дела в последнее время обстоят плохо. Видео он опубликовал в своём блоге на YouTube.

Австралиец обошёл все секции супермаркета, делая замечания о представленном ассортименте. Его особенно поразило наличие товаров иностранных брендов, которые якобы покинули Россию. В одном из морозильников Рассел также узнал несколько известных импортных продуктов, которые в стране продаются под другими названиями.

«Бутылка молока — меньше одного доллара. Огромный выбор яиц. Примерно доллар или полтора доллара за упаковку. Мне кажется, что многие россияне, которые не бывали за границей, даже не осознают, насколько широкий выбор в российских супермаркетах. Когда бываешь в другой стране, понимаешь, насколько там ограниченный ассортимент», — заявил австралиец.

По словам блогера, в Австралии довольно трудно найти кисломолочные продукты и куриные яйца по разумным ценам. Иностранца также удивили размеры магазина, который считается «средним» в сравнении с настоящими крупными гипермаркетами.

Британец переехал во Владимир и теперь открывает глаза иностранцам на Россию
Британец переехал во Владимир и теперь открывает глаза иностранцам на Россию

Ранее сбежавшие из США американцы рассказали, что их поражает в РФ. В частности, их приятно удивили экономические возможности. Кроме того, переехавший в Ярославль техасец Пиччони заявил, что Запад изображает Россию как страшное место.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Австралия
  • Россия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar