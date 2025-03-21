«Россияне даже не осознают»: Австралиец прогулялся по продуктовому в Москве и пришёл в полный восторг
Австралиец удивился широкому ассортименту продуктов в супермаркете в Москве
Австралийский блогер Рассел Ли Отвей. Обложка © YouTube / Travelling with Russel
Блогер из Австралии по имени Рассел снял обзор на ассортимент в московском супермаркете. Иностранца поразил широкий выбор недорогой свежей выпечки, а также сладостей зарубежных брендов и, конечно же, куриных яиц, с которыми в его родной стране дела в последнее время обстоят плохо. Видео он опубликовал в своём блоге на YouTube.
Австралиец обошёл все секции супермаркета, делая замечания о представленном ассортименте. Его особенно поразило наличие товаров иностранных брендов, которые якобы покинули Россию. В одном из морозильников Рассел также узнал несколько известных импортных продуктов, которые в стране продаются под другими названиями.
«Бутылка молока — меньше одного доллара. Огромный выбор яиц. Примерно доллар или полтора доллара за упаковку. Мне кажется, что многие россияне, которые не бывали за границей, даже не осознают, насколько широкий выбор в российских супермаркетах. Когда бываешь в другой стране, понимаешь, насколько там ограниченный ассортимент», — заявил австралиец.
По словам блогера, в Австралии довольно трудно найти кисломолочные продукты и куриные яйца по разумным ценам. Иностранца также удивили размеры магазина, который считается «средним» в сравнении с настоящими крупными гипермаркетами.
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