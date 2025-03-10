46-летний Самьюэл Хайленд ещё в далёком 2005 году переехал из Британии в Россию. Он с детства интересовался нашей страной, читал литературу, поэтому не поверил многочисленным фейкам западной пропаганды. За 20 лет мужчина не пожалел о своём решении. Теперь он помогает землякам с переездом.

Сэм рассказал kp.ru, что перебрался во Владимир из Ноттингема. На родину, которая погрязла во многочисленных проблемах, он возвращаться не собирается. Особенно мужчину смущает раздуваемый властями королевства миграционный кризис.

«Например, большинство гостиниц занято мигрантами, государство тратит на их содержание огромные деньги, а граждане живут бедно. Все это видят, страдают, но молчат. Люди не могут честно высказать свое мнение, ведь если ты против мигрантов, тебя тут же назовут расистом», — подчеркнул британец.

Аналогичное отношение могут встретить люди, которые поддерживают Россию. По словам Сэма, их называют фашистами. При этом британцы часто говорят гадости за спиной, улыбаясь в лицо, тогда как русские отличаются прямолинейностью, обратил внимание собеседник издания.