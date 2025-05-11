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11 мая, 14:54

Агату Муцениеце заподозрили в третьей беременности из-за округлившегося живота

Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Похоже, последние слухи о возможной беременности актрисы Агаты Муцениеце не беспочвенны. Артистка в социальных сетях поделилась новым видео, где даже просторный наряд не скрывает округлившийся живот.

Агата Муцениеце. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Её избранник Пётр Дранга активно публикует трогательные моменты их семейного отдыха в Крыму вместе с дочерью Агаты Мией. Именно на крымском побережье музыкант сделал возлюбленной предложение руки и сердца под живописный закат, на что актриса ответила «да». Теперь фанаты с нетерпением гадают, когда же 36-летняя звезда, пережившая непростой развод с Павлом Прилучным, наконец обретёт заслуженное женское счастье и предстанет перед алтарём в свадебном платье.

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Напомним, Дранга сделал Муцениеце предложение во время их совместного отдыха в горах. Позже стало известно, что ради него актриса ушла из театра-кабаре Crave, в котором выступала в откровенных нарядах с 2023 года. Она не стала комментировать свой уход, однако поклонники предполагают, что аккордеонисту могли не понравиться откровенные танцы его возлюбленной. Ещё одна версия ухода — беременность.

Александра Мышляева
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