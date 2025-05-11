Агату Муцениеце заподозрили в третьей беременности из-за округлившегося живота

Похоже, последние слухи о возможной беременности актрисы Агаты Муцениеце не беспочвенны. Артистка в социальных сетях поделилась новым видео, где даже просторный наряд не скрывает округлившийся живот.

Её избранник Пётр Дранга активно публикует трогательные моменты их семейного отдыха в Крыму вместе с дочерью Агаты Мией. Именно на крымском побережье музыкант сделал возлюбленной предложение руки и сердца под живописный закат, на что актриса ответила «да». Теперь фанаты с нетерпением гадают, когда же 36-летняя звезда, пережившая непростой развод с Павлом Прилучным, наконец обретёт заслуженное женское счастье и предстанет перед алтарём в свадебном платье.