«Я сказала да»: Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу
Дранга сделал предложение Муцениеце во время романтического уикенда в горах
Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
Агата Муцениеце выходит замуж! Пётр Дранга сделал ей предложение руки и сердца во время их совместного отдыха в горах, и актриса ответила «да». Радостной новостью Агата поделилась со своими подписчиками в соцсетях.
Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
«Я сказала «Да», — лаконично подписала романтичные кадры невеста.
Агата Муцениеце готовится к своему второму браку. С первым мужем, актёром Павлом Прилучным, она познакомилась на съёмках сериала «Закрытая школа» и вышла за него замуж в 2011 году. В этом браке у них родились двое детей: сын Тимофей (2013) и дочь Мия (2016). Однако в 2020 году пара объявила о разрыве и официально развелась. Для её избранника, Петра Дранги, этот брак будет первым. До этого музыкант не афишировал свою личную жизнь, ограничиваясь лишь намёками и слухами.
Напомним, что ранее Агату Муцениеце заподозрили в тайной свадьбе с Петром Дрангой. Пиар-директор звезды не стала опровергать новость о свадьбе актрисы. Судя по всему, пара также решила больше не скрываться и провести официальную церемонию.