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2 мая, 12:17

«Я сказала да»: Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу

Дранга сделал предложение Муцениеце во время романтического уикенда в горах

Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце выходит замуж! Пётр Дранга сделал ей предложение руки и сердца во время их совместного отдыха в горах, и актриса ответила «да». Радостной новостью Агата поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

«Я сказала «Да», — лаконично подписала романтичные кадры невеста.

Агата Муцениеце готовится к своему второму браку. С первым мужем, актёром Павлом Прилучным, она познакомилась на съёмках сериала «Закрытая школа» и вышла за него замуж в 2011 году. В этом браке у них родились двое детей: сын Тимофей (2013) и дочь Мия (2016). Однако в 2020 году пара объявила о разрыве и официально развелась. Для её избранника, Петра Дранги, этот брак будет первым. До этого музыкант не афишировал свою личную жизнь, ограничиваясь лишь намёками и слухами.

Напомним, что ранее Агату Муцениеце заподозрили в тайной свадьбе с Петром Дрангой. Пиар-директор звезды не стала опровергать новость о свадьбе актрисы. Судя по всему, пара также решила больше не скрываться и провести официальную церемонию.

Пётр Дранга впервые публично выразил свои чувства к Агате Муцениеце
Пётр Дранга впервые публично выразил свои чувства к Агате Муцениеце
Мария Любицкая
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