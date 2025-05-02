«Я сказала да»: Агата Муцениеце выходит замуж за Петра Дрангу

Агата Муцениеце готовится к своему второму браку. С первым мужем, актёром Павлом Прилучным, она познакомилась на съёмках сериала «Закрытая школа» и вышла за него замуж в 2011 году. В этом браке у них родились двое детей: сын Тимофей (2013) и дочь Мия (2016). Однако в 2020 году пара объявила о разрыве и официально развелась. Для её избранника, Петра Дранги, этот брак будет первым. До этого музыкант не афишировал свою личную жизнь, ограничиваясь лишь намёками и слухами.