Пётр Дранга впервые публично выразил свои чувства к Агате Муцениеце
Возлюбленный Агаты Муцениеце впервые публично признался ей в любви. Музыкант Пётр Дранга поделился общими трогательными снимками по случаю дня рождения актрисы, который состоялся 1 марта. Ей исполнилось 36 лет.
Первое фото было сделано во время совместной поездки на море. Примечательно, что музыкант дополнил фото эмодзи в виде сердца. Прежде он старался не выражать собственные чувства в публичном пространстве. Затем Дранга опубликовал совместное забавное фото из аэропорта.
День рождения Муцениеце отметили в душевной обстановке, где, помимо любимого Агаты, собрались лишь её близкие друзья. На праздновании также присутствовала и дочь именинницы от брака с Павлом Прилучным — 8-летняя Мия, которая подарила матери самодельную открытку.
Напомним, что, несмотря на совместные фото и публичные выходы, далеко не все верят, что Агата Муцениеце и Пётр Дранга на самом деле состоят в отношениях. Немногим ранее СМИ публиковали разговор с людьми, близкими к актрисе, которые заявили, что музыкант нужен ей лишь для отвода глаз, так как Агата уже два года встречается с женатым мужчиной.
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