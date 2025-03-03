Пётр Дранга впервые публично выразил свои чувства к Агате Муцениеце

Возлюбленный Агаты Муцениеце впервые публично признался ей в любви. Музыкант Пётр Дранга поделился общими трогательными снимками по случаю дня рождения актрисы, который состоялся 1 марта. Ей исполнилось 36 лет.





Первое фото было сделано во время совместной поездки на море. Примечательно, что музыкант дополнил фото эмодзи в виде сердца. Прежде он старался не выражать собственные чувства в публичном пространстве. Затем Дранга опубликовал совместное забавное фото из аэропорта.

День рождения Муцениеце отметили в душевной обстановке, где, помимо любимого Агаты, собрались лишь её близкие друзья. На праздновании также присутствовала и дочь именинницы от брака с Павлом Прилучным — 8-летняя Мия, которая подарила матери самодельную открытку.