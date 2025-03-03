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3 марта, 19:46

Пётр Дранга впервые публично выразил свои чувства к Агате Муцениеце

Возлюбленный Агаты Муцениеце впервые публично признался ей в любви. Музыкант Пётр Дранга поделился общими трогательными снимками по случаю дня рождения актрисы, который состоялся 1 марта. Ей исполнилось 36 лет.

  • Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drangaofficial
    Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drangaofficial
  • Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drangaofficial
    Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drangaofficial

Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drangaofficial

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Первое фото было сделано во время совместной поездки на море. Примечательно, что музыкант дополнил фото эмодзи в виде сердца. Прежде он старался не выражать собственные чувства в публичном пространстве. Затем Дранга опубликовал совместное забавное фото из аэропорта.

День рождения Муцениеце отметили в душевной обстановке, где, помимо любимого Агаты, собрались лишь её близкие друзья. На праздновании также присутствовала и дочь именинницы от брака с Павлом Прилучным — 8-летняя Мия, которая подарила матери самодельную открытку.

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Напомним, что, несмотря на совместные фото и публичные выходы, далеко не все верят, что Агата Муцениеце и Пётр Дранга на самом деле состоят в отношениях. Немногим ранее СМИ публиковали разговор с людьми, близкими к актрисе, которые заявили, что музыкант нужен ей лишь для отвода глаз, так как Агата уже два года встречается с женатым мужчиной.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Мария Любицкая
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