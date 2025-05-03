«Желаю ей только счастья»: Собчак рассказала, как связана с разводом Муцениеце и Прилучного

Журналистка и ведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале напомнила, что именно она послужила для актрисы Агаты Муцениеце вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений с Павлом Прилучным.

«Знаю, что когда-то для Агаты я послужила вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений, несмотря на весь последующий за этим хейт. И конечно, сейчас желаю ей только счастья», — написала ведущая.