«Желаю ей только счастья»: Собчак рассказала, как связана с разводом Муцениеце и Прилучного
Собчак поздравила Агату Муцениеце и вспомнила о разводе с Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото © VK/ Agata Muceniece
Журналистка и ведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале напомнила, что именно она послужила для актрисы Агаты Муцениеце вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений с Павлом Прилучным.
«Знаю, что когда-то для Агаты я послужила вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений, несмотря на весь последующий за этим хейт. И конечно, сейчас желаю ей только счастья», — написала ведущая.
Собчак выразила радость за пару и пожелала Муцениеце счастья. Пара была жената с 2011 по 2020 год, у них двое общих детей.
К слову, после развода на личном фронте у актрисы всё хорошо. Ранее Life.ru сообщал, что Пётр Дранга сделал Муцениеце предложение во время их совместного отдыха в горах. Это был романтический уикенд, который стал особенным для пары. Артист предложил стать его женой, и она ответила согласием. Актриса поделилась этой радостной новостью со своими поклонниками в социальных сетях. Она опубликовала романтичные фотографии, сопроводив их лаконичным комментарием.