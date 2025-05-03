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3 мая, 15:24

«Желаю ей только счастья»: Собчак рассказала, как связана с разводом Муцениеце и Прилучного

Собчак поздравила Агату Муцениеце и вспомнила о разводе с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото © VK/ Agata Muceniece

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото © VK/ Agata Muceniece

Журналистка и ведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале напомнила, что именно она послужила для актрисы Агаты Муцениеце вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений с Павлом Прилучным.

«Знаю, что когда-то для Агаты я послужила вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений, несмотря на весь последующий за этим хейт. И конечно, сейчас желаю ей только счастья», — написала ведущая.

Собчак выразила радость за пару и пожелала Муцениеце счастья. Пара была жената с 2011 по 2020 год, у них двое общих детей.

Муцениеце назначила встречу с 12-летним сыном в кабаре, где танцевала полуголая
Муцениеце назначила встречу с 12-летним сыном в кабаре, где танцевала полуголая

К слову, после развода на личном фронте у актрисы всё хорошо. Ранее Life.ru сообщал, что Пётр Дранга сделал Муцениеце предложение во время их совместного отдыха в горах. Это был романтический уикенд, который стал особенным для пары. Артист предложил стать его женой, и она ответила согласием. Актриса поделилась этой радостной новостью со своими поклонниками в социальных сетях. Она опубликовала романтичные фотографии, сопроводив их лаконичным комментарием.

Анастасия Никонорова
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