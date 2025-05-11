«Старый маршрут»: Муцениеце рискует остаться с разбитым сердцем из-за романа с «двойником Прилучного»

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11 мая, 07:11

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Психолог Абравитова: Дранга внешне и психологически похож на Прилучного

Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / agataagata

Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / agataagata

Музыкант Пётр Дранга по внешним данным и, вероятно, по психологическому типажу похож на актёра Павла Прилучного, обратила внимание психолог Марианна Абравитова. В связи с этим она не исключила, что новые отношения Агаты Муцениеце закончатся так же, как и предыдущие, хотя никакой вариант развития любовной истории не исключён.

«Обратите внимание, Дранга даже внешне похож на Прилучного. Значит Муцениеце бессознательно руководствуется определённым типажом мужчин, на которые она очень ярко реагирует», — подчеркнула эксперт.

По её словам, люди, привязанные к конкретному типажу партнёра, очень чётко стоят на своих бессознательных программах. И если предположить, что «с высокой степенью вероятности психологический типаж» Дранги и Прилучного совпадает, то отношения могут сложиться «по давно разработанному Агатой маршруту», отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Напомним, Дранга впервые публично выразил свои чувства к Муцениеце 1 марта. В день рождения звезды новый кавалер признался ей в любви. А уже в начале мая стало известно, что Муцениеце выходит замуж за Дрангу.

Борис Эльфанд
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