«Старый маршрут»: Муцениеце рискует остаться с разбитым сердцем из-за романа с «двойником Прилучного»

Музыкант Пётр Дранга по внешним данным и, вероятно, по психологическому типажу похож на актёра Павла Прилучного, обратила внимание психолог Марианна Абравитова. В связи с этим она не исключила, что новые отношения Агаты Муцениеце закончатся так же, как и предыдущие, хотя никакой вариант развития любовной истории не исключён.

«Обратите внимание, Дранга даже внешне похож на Прилучного. Значит Муцениеце бессознательно руководствуется определённым типажом мужчин, на которые она очень ярко реагирует», — подчеркнула эксперт.

По её словам, люди, привязанные к конкретному типажу партнёра, очень чётко стоят на своих бессознательных программах. И если предположить, что «с высокой степенью вероятности психологический типаж» Дранги и Прилучного совпадает, то отношения могут сложиться «по давно разработанному Агатой маршруту», отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».