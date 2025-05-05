Роли, которые погубили пятерых советских актёров. Легко отделался только Боярский

Когда актёр отказывается от дублёра, все вокруг понимают, что имеют дело с преданным своей профессии человеком, который пойдёт на всё, чтобы создать на съёмочной площадке уникальную атмосферу и завоевать сердца зрителей. Кино — это магия, но не всегда светлая. Как в зарубежном, так и в отечественном кинематографе есть примеры, когда актёры отказывались от профессиональной трюковой поддержки и становились легендами. Рассказываем о случаях, когда отказ от дублёра чуть не разрушил звёздам советского кино жизнь.

Владимир Трещалов и «Неуловимые мстители»

Владимир Трещалов снимался во всех частях «Неуловимых мстителей» в роли бандита Лютого. Фото © kino-teatr

Владимир Трещалов попал на пробы «Неуловимых мстителей» случайно, его туда привёл Левон Кочарян, претендовавший на ту же роль. В итоге Трещалов в спортивной майке и шортах показался съёмочной группе куда более фактурным — и его взяли на роль Сидора Лютого. К проекту актёр отнёсся очень серьёзно: все трюки исполнял сам, из-за чего часто ссорился с режиссёром Эдмондом Кеосаяном. Во время съёмок сцены смерти Лютого Трещалов неудачно повис на стремени коня и повредил ногу. От этой травмы он не оправился до конца жизни. А от съёмок на «Мосфильме» его отстранили как раз из-за натянутых отношений с режиссёрами киноконцерна. Правда, Владимир Трещалов продолжил актёрскую карьеру: он снимался вплоть до своей смерти в 1998 году.

Михаил Боярский и «Три мушкетёра»

Михаил Боярский и его друзья очень обрадовались тому, что прошли пробы, и стали отмечать это дело с первого дня. Фото © kino-teatr

Когда Михаила Боярского утвердили на роль Д'Артаньяна, всем было очевидно: это будет всесоюзный успех. На радостях Боярский с товарищами мощно злоупотребили спиртными напитками, причём, судя по всему, в «весёлом» состоянии прошли первые съёмочные дни. Масла в огонь подлил хозяин винного магазина, который снабжал молодых актёров бесплатным спиртным. В итоге исполнители главных ролей были сильно пьяны, когда играли роковую сцену фехтования на мраморной лестнице. Оппонентом Боярского был профессиональный фехтовальщик Владимир Балон. Он чуть не убил звезду всесоюзного масштаба. Как рассказывал постановщик трюков Николай Ващилин, шпага угодила Михаилу Боярскому в десну, в результате был выбит зуб. Никто не жаловался, так как все понимали: если бы траектория шпаги отклонилась на пару миллиметров, Миши Боярского не было бы в живых.

Людмила Гурченко и «Мама»

Людмила Гурченко осталась без дубляжа в фильме «Мама», и это сыграло с актрисой злую шутку. Фото © kino-teatr

Людмила Гурченко получила главную роль в карнавальном фильме «Мама» и очень обрадовалась. Актриса не умела кататься на коньках, но научилась ради роли, хотя чувствовала себя на льду всё ещё неуверенно. На съёмках финальной сцены Гурченко просила коллегу Олега Попова не подъезжать к ней близко. Олег с такими ограничениями был не согласен, в итоге стал причиной открытого перелома актрисы, а в её глазах заработал себе репутацию «дурака-клоуна». Кажется, Гурченко никогда его не простила. Лечить перелом пришлось за рубежом, но медицина 1970-х всё равно не могла полностью залечить такую травму. Одна нога актрисы осталась чуть-чуть короче другой. Кстати, «Мама» была переведена на английский под названием Rock'n'Roll Wolf.

Евгений Урбанский и «Директор»

Евгений Урбанский был суперзвездой 50-х. Фото © mosfilm

Евгению Урбанскому пророчили большое будущее. После фильма «Коммунист» он стал всесоюзной звездой и даже снимался у Григория Чухрая. В 33 года жизнь Урбанского трагически оборвалась на съёмках фильма «Директор». Картина была посвящена советским автомобилистам-первопроходцам. Конечно, она была насыщена трюками, которые нужно было исполнять с техникой. В пустыне за сорок километров от Бухары советские машины соревновались с зарубежными. Автомобиль Урбанского с профессиональным автоспортсменом за рулём должен был подпрыгнуть на пандусе, перевернуться и продолжить езду, но что-то пошло не так. Машина ударилась бампером, актёр получил тяжёлые повреждения. В больнице он на несколько минут пришёл в сознание, пожаловался на сильную боль и умер.

Инна Бурдученко и «Цветок на камне»

Жизнь Инны Бурдученко трагически оборвалась во время съёмок её последнего фильма. Фото © kino-teatr

Инна Бурдученко лишилась жизни из-за требовательности режиссёра. В 21 год она была одной из самых многообещающих актрис СССР. Её первой картиной стала «Иванна» Виктора Ивченко, и уже тогда Инне приходилось по нескольку дней голодать во время съёмок. Девушка училась в то время на третьем курсе, а саму картину предал анафеме папа римский. После первого фильма Бурдученко сразу позвали в «Цветок на камне». Режиссёр Анатолий Слесаренко, кажется, переоценил возможности Инны, да и свои тоже. В картине была сцена, когда главная героиня выносит Красное комсомольское знамя из горящего барака. Здание горело по-настоящему, и два дубля Инна сделала без всяких проблем. Оператор картины уже после первого говорил, что переснимать ничего не нужно. Это не убедило Слесаренко, он заставил актрису идти в пламя без защиты в третий раз. Барак к тому моменту уже догорал, крыша обрушилась, а Инна Бурдученко получила множественные ожоги. Спасти девушку не удалось, режиссёр отправился на пять лет в тюрьму. Картину всё равно сняли: новым режиссёром стал Сергей Параджанов.