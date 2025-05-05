Shaman и Мизулина устроили двойное свидание с Лепсом и его молодой невестой

Ярослав Дронов, известный как Shaman, и глава «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина были замечены на совместном ужине с певцом Григорием Лепсом и его молодой невестой.

Встреча прошла в одном из столичных ресторанов и вызвала ажиотаж среди поклонников артистов и общественности. По информации источников, Shaman, недавно намекнувший о намерении сделать предложение Мизулиной, выглядит влюблённым и счастливым.

Пара не скрывала своих чувств, обмениваясь нежными взглядами и улыбками. Напомним, что исполнитель хита «Я русский» развёлся осенью прошлого года и вскоре объявил о романе с Мизулиной, вызвав бурную реакцию в СМИ и социальных сетях. По слухам, свадьба Дронова и Мизулиной может состояться уже этим летом.