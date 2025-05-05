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Регион
5 мая, 14:38

Shaman и Мизулина устроили двойное свидание с Лепсом и его молодой невестой

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Ярослав Дронов, известный как Shaman, и глава «Лиги Безопасного Интернета» Екатерина Мизулина были замечены на совместном ужине с певцом Григорием Лепсом и его молодой невестой.

Встреча прошла в одном из столичных ресторанов и вызвала ажиотаж среди поклонников артистов и общественности. По информации источников, Shaman, недавно намекнувший о намерении сделать предложение Мизулиной, выглядит влюблённым и счастливым.

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Пара не скрывала своих чувств, обмениваясь нежными взглядами и улыбками. Напомним, что исполнитель хита «Я русский» развёлся осенью прошлого года и вскоре объявил о романе с Мизулиной, вызвав бурную реакцию в СМИ и социальных сетях. По слухам, свадьба Дронова и Мизулиной может состояться уже этим летом.

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Ранее Шаман и Мизулина рассказали Life.ru о своих впечатлениях от пасхальной службы и ответили на вопрос о таинстве венчания. Глава ЛБИ отметила, что служба была наполнена радостью и торжественностью, а также подчеркнула красоту богослужения.

Анастасия Никонорова
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