Сати Казанова рассказала, что потеряла одного ребёнка

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова в откровенном интервью Светлане Бондарчук в шоу «Света вокруг света», поделилась подробностями пути к родительству и рассказала о пережитой трагедии.

По словам артистки, первые годы брака они с мужем не торопились с пополнением в семье, наслаждаясь друг другом и свободой. Однако со временем ожидание ребёнка стало напряжённым, и пара начала предпринимать активные попытки зачать чадо.

Примерно три года назад они столкнулись с тяжёлой утратой — у певицы случилась замершая беременность на сроке 9-10 недель. Это событие стало серьёзным испытанием для пары. Казанова призналась, что болезненно переживала потерю, но именно этот опыт помог ей переосмыслить многие вещи и избавиться от подсознательных страхов, связанных с материнством.

Артистка призналась, что после пережитого опасалась того, сможет ли стать хорошей матерью, и боялась, что ребёнок ограничит её самореализацию. Однако увидев сердцебиение малыша на УЗИ, её страхи развеялись. Она почувствовала, что материнство — это не ограничение, а дар и благословение.

«Я очень болезненно это перенесла. С другой стороны, это сняло с меня много страхов в отношении материнства. Та история меня сильно уравновесила, дала понимание ценностей: как я могла бояться, это же такое благословение, такой дар», — рассказала Сати.