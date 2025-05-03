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3 мая, 14:56

Сати Казанова объяснила, почему не показывает свою дочь

Сати Казанова не показывает дочь, потому что «у неё нет определённой защиты»

Сати Казанова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/satikazanova

Сати Казанова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/satikazanova

Сати Казанова, впервые ставшая мамой в октябре прошлого года, продолжает оберегать свою дочь от общественности. Певица объясняет это желанием защитить малышку от излишнего внимания, подчёркивая, что это исключительно материнский инстинкт, а не следование эзотерическим убеждениям.

«Она ещё очень хрупкая, и я чувствую необходимость её оберегать», — поделилась Казанова в интервью Светлане Бондарчук в шоу «Света вокруг света». Вместе с супругом Стефано Тиоццо они решили пока не раскрывать ни имя дочери, ни её фотографии.

По словам артистки, поклонникам и журналистам придётся подождать несколько лет, прежде чем они смогут увидеть малышку. «Хотя бы три-четыре года», – уточнила певица, отметив, что они с мужем единодушны в этом вопросе.

Описывая внешность дочери, Казанова отметила, что в ней смешались черты обоих родителей и даже дедушки: «Глаза, как у моего папы, форма глаз и губ — мои, ручки тоже мои, а ножки — его».

Певица Сати Казанова объяснила, почему скрывает имя и лицо дочери
Певица Сати Казанова объяснила, почему скрывает имя и лицо дочери

Несмотря на материнство, певица вернулась к работе спустя всего пять месяцев после рождения ребёнка. «Я очень люблю сцену и соскучилась. Мы даже ездили на гастроли с малышкой, и она прекрасно перенесла все переезды», – рассказала Казанова.

«Надо спасать»: Сати Казанову заподозрили во вступлении в секту
«Надо спасать»: Сати Казанову заподозрили во вступлении в секту

Ранее Сати Казанова рассказала о своих родах. По её словам, они не были похожи на «лотосовые». Певица объяснила, что не следовала традиционным правилам. Роды проходили в одной из лучших клиник страны. Пуповина была перерезана мужем после «золотого часа».

Анастасия Никонорова
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