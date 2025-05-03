Сати Казанова объяснила, почему не показывает свою дочь

Сати Казанова, впервые ставшая мамой в октябре прошлого года, продолжает оберегать свою дочь от общественности. Певица объясняет это желанием защитить малышку от излишнего внимания, подчёркивая, что это исключительно материнский инстинкт, а не следование эзотерическим убеждениям.

«Она ещё очень хрупкая, и я чувствую необходимость её оберегать», — поделилась Казанова в интервью Светлане Бондарчук в шоу «Света вокруг света». Вместе с супругом Стефано Тиоццо они решили пока не раскрывать ни имя дочери, ни её фотографии.

По словам артистки, поклонникам и журналистам придётся подождать несколько лет, прежде чем они смогут увидеть малышку. «Хотя бы три-четыре года», – уточнила певица, отметив, что они с мужем единодушны в этом вопросе.

Описывая внешность дочери, Казанова отметила, что в ней смешались черты обоих родителей и даже дедушки: «Глаза, как у моего папы, форма глаз и губ — мои, ручки тоже мои, а ножки — его».

Несмотря на материнство, певица вернулась к работе спустя всего пять месяцев после рождения ребёнка. «Я очень люблю сцену и соскучилась. Мы даже ездили на гастроли с малышкой, и она прекрасно перенесла все переезды», – рассказала Казанова.